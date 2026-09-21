'İç cephemizi tahkim etmemiz gerekir’ söyleminin hangi anlama geldiğinin göstergesi Çanakkale'dir - Son Dakika
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'İç cephemizi tahkim etmemiz gerekir’ söyleminin hangi anlama geldiğinin göstergesi Çanakkale'dir

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\'İç cephemizi tahkim etmemiz gerekir’ söyleminin hangi anlama geldiğinin göstergesi Çanakkale\'dir
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'KAN DÖKENLER, İNSANLARI ŞEHİT EDENLER BU YASADAN FAYDALANMAYACAKLAR'AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları’ kapsamında Çanakkale'de Sivil Toplum Kuruluşları’nın temsilcileriyle bir araya geldi.

'KAN DÖKENLER, İNSANLARI ŞEHİT EDENLER BU YASADAN FAYDALANMAYACAKLAR'

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında Çanakkale'de Sivil Toplum Kuruluşları'nın temsilcileriyle bir araya geldi. Terörsüz Türkiye yasası hakkında bilgi veren Elitaş, "Bir yasa çıkardık. Ben yasanın ne olduğunu iki cümle ile anlatmak istiyorum. Bu çıkardığımız yasa, şarta bağlı bir yasa. Bir terör örgütü, kendini feshedecek. PKK, KCK, YPG, SDG, PYD kendilerini feshedecek. İki, silah bırakılacak. Silah bırakıldığı tescil edilecek, teyit edilecek. Terör örgütleri laf olsun, iş olsun diye değil; gerçek manada 'feshettik' diyecekler. Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın başkanlığında kurulan bir heyet vasıtasıyla incelenecek, değerlenecek, sonunda Milli Güvenlik Kurulu'na gidecek. Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın başkanlığında toplanan heyetin elde ettiği bilgiler, istihbarat teşkilatının elde ettiği bilgiler, güvenlik güçlerinin elde ettiği bilgiler çerçevesinde, diyecek ki 'Tamam terör örgütü fes olmuştur, silahlarını bırakmıştır' bu kanunun birinci hükmü yerine gelmiştir. O zaman Resmi Gazete'de ilan edilecek. Resmi Gazete'de ilan edildikten itibaren 6 ay içerisinde teröre yardım, yataklık eden, propagandasını yapan, afiş asan, bayrak asan, kişiler müracaat ettikleri takdirde, müracaata bağlı bu iş, bu yasadan faydalanma imkanı bulacaklar. Ama terör örgütünün lideri, talimat veren herhangi bir yetkilisinin talimatıyla bir kişiyi şehit ettilerse, bir kişiye kan döktürdülerse, askerimizi, insanımızı öldürenler ve bunun emrini verenler bu yasadan faydalanamayacaklar. Kim? İmralı'dakiyle, Kandil'dekiler. Yurt dışından, yurt içinden talimat verip terörist faaliyetler sonucunda adam öldürülmesine, insanların şehit edilmesine sebebiyet verenler bu yasadan faydalanmayacaklar" dedi.

'ESAS MESELEMİZ BİZİM 786 BİN KİLOMETRE KARELİK ALANIMIZI TEK BİR HARİTA ÜZERİNDE TUTABİLMEK'

Yasayla ilgili olumsuz şeyler söylendiğine değinen Elitaş, "İsimlerine 'milliyetçi', 'ulusalcı', 'vatanperver' diyorlar. Esas meselemiz bizim 786 bin kilometre karelik alanımızı tek bir harita üzerinde tutabilmek, 87 milyon insanımızı bir ve beraber kucaklayabilmek, kucaklaşabilmek. İşte onun için onlara diyorum ki bunu anlayabilmek, bunu idrak edebilmek için kalplerindeki yaşadıklarını duygularına ve dillerine gönderebilmek için Çanakkale'yi gelip gezmeleri lazım. Çanakkale hatıralarını görmeleri lazım" diye konuştu.

Siyasetçinin oy uğruna dilini fütursuzca kullanmaması gerektiğini söyleyen Elitaş, "Bu hafta Ahilik Haftası. Ahiliğin en önemli üç unsurundan birisi diline sahip ol. Siyasetçilere 'oy uğruna diline sahip ol, oy uğruna fütursuzca konuşma' diyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmanın ardından AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, STK temsilcilerinin taleplerini dinlemesinin ardından program sona erdi.

ZİYARETLERDE BULUNDU

Elitaş, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında Çanakkale Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği'ni ziyaret etti. Odaları Birliği Başkanı Ünal Özcan ile bir araya gelen Elitaş, taleplerini dinledi. Daha sonra Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) geçen Elitaş, OSB Başkanı Harun Erkan'dan yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Elitaş'a ziyaretlerinde AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Abdurrahman Kuzu, AK Parti MKYK üyeleri Naim Makas ile Jülide İskenderoğlu eşlik etti.

Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: DHA
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