İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale\'de oy kullandı

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, oyunu Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde kullandı.
Turan, eşi Kevser, oğlu Ömer Asaf, annesi Sebahat, babası Sadettin Turan ile Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Ortaokulu'nda 1015 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi.
Buradaki seçmenlerle sohbet eden ve "Hayırlı olsun" dileklerini ileten Turan, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, milletin demokrasi için başbakanların idamından bakanların idamına kadar muazzam bir bedel ödediğini, fakat gelinen yerde demokrasiye olan aşkını, şevkini ortaya koyduğunu dile getirdi.
Her partiden temsilcilerin ve kamu görevlilerinin işinin başında olduğunu ifade eden Turan, sözlerine şöyle devam etti:
"Hamdolsun şimdiye kadar olağanüstü bir kriz olmadı. Umut ederim bundan sonraki saatlerde de sorunsuz şekilde oylama işlemi biter. Akşam sayım işlemleri de yerine geldikten sonra halkımızın diyeceği baş göz üstüne. Milletimiz ne derse odur. Fakat şu önemli. Türkiye'miz çok yoğun seçim dönemi geçirdi son yıllarda. Bu seçimden sonra öngörülen o ki dört yıl bir daha seçim yok. İsteriz ki tüm partiler daha dikkatli daha sağduyulu meseleye bakıp, polemikten, kavgadan, gerginlikten uzak bir dönemi, dört yılı hizmet ve reform dönemi, Türkiye'mizin beklentilerini aşma dönemi olarak değerlendirelim. Herkesin bu konuda tekrar sağduyuya ihtiyacı var diye düşünüyorum. Hayırlı olsun ülkemize sonuçlarımız."
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. İmamoğlu, seçim sonuçlarının ülkeye hayırlı olmasını diledi ve 5 yıllık emeğin helalleşme anı olduğunu belirtti. Ayrıca, İmamoğlu, bireylerin eşitlik ilkesi doğrultusunda hareket ettiğini ve istemeden kırdığı kimse varsa haklarını helal etmesini istedi.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Ticaret Borsası Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı. Karalar, demokrasiye ve ülkeye hayırlı bir seçim olmasını diledi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşanan MHP'li bir gencin öldürüldüğü olayla ilgili 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüpheliler, olayda kullandıkları silahlarla birlikte gözaltına alındı ve adli işlemleri devam etmektedir.
Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Ulugazi Mahallesi'nin 25 yıldır muhtarı olan Filiz Kavalcı, 4 dönemdir rakipsiz olarak seçimlere katıldı. 50 yaşındaki Kavalcı, Türkiye'nin en uzun süre kadın muhtarı unvanına sahip.
Elazığ Belediye Başkanı ve adayı Şahin Şerifoğulları, oy kullanma işleminin ardından yaptığı açıklamada, güzel bir kampanya süreci geçirdiklerini ve diğer adaylar hakkında hiçbir söz sarf etmediklerini belirtti.
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, sandık başına giderek oy kullandı. Alan ve Hacıbektaşoğlu, seçimlerin Zonguldak için hayırlı olmasını diledi.
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye valileri, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını kullandı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, eşi Fatma Köşger ile birlikte oy kullanmaya gitti. Vali Köşger, seçimlerin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirtti. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ise eşiyle birlikte oy kullanarak seçimin hayırlara vesile olmasını temenni etti. Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz da oy kullanarak vatandaşlık görevlerini yerine getirdi.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayları oylarını Bodrum'da kullandı. Cumhur İttifakı Ak Parti Başkan Adayı Aydın Ayaydın Göltürkbükün'de oyunu kullanırken, CHP Adayı Ahmet Aras ise Ortakent-Yahşi mahallesinde oyunu kullandı.
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