İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale'de oy kullandı - Son Dakika
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Politika

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale'de oy kullandı

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale\'de oy kullandı

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, eşi ve ailesiyle birlikte Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde oy kullandı. Turan, seçmenlerle sohbet ederek demokrasiye olan aşkını dile getirdi ve sorunsuz bir seçim dönemi temennisinde bulundu.

31.03.2024 13:14
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İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, oyunu Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde kullandı.

Turan, eşi Kevser, oğlu Ömer Asaf, annesi Sebahat, babası Sadettin Turan ile Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Ortaokulu'nda 1015 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi.

Buradaki seçmenlerle sohbet eden ve "Hayırlı olsun" dileklerini ileten Turan, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, milletin demokrasi için başbakanların idamından bakanların idamına kadar muazzam bir bedel ödediğini, fakat gelinen yerde demokrasiye olan aşkını, şevkini ortaya koyduğunu dile getirdi.

Her partiden temsilcilerin ve kamu görevlilerinin işinin başında olduğunu ifade eden Turan, sözlerine şöyle devam etti:

"Hamdolsun şimdiye kadar olağanüstü bir kriz olmadı. Umut ederim bundan sonraki saatlerde de sorunsuz şekilde oylama işlemi biter. Akşam sayım işlemleri de yerine geldikten sonra halkımızın diyeceği baş göz üstüne. Milletimiz ne derse odur. Fakat şu önemli. Türkiye'miz çok yoğun seçim dönemi geçirdi son yıllarda. Bu seçimden sonra öngörülen o ki dört yıl bir daha seçim yok. İsteriz ki tüm partiler daha dikkatli daha sağduyulu meseleye bakıp, polemikten, kavgadan, gerginlikten uzak bir dönemi, dört yılı hizmet ve reform dönemi, Türkiye'mizin beklentilerini aşma dönemi olarak değerlendirelim. Herkesin bu konuda tekrar sağduyuya ihtiyacı var diye düşünüyorum. Hayırlı olsun ülkemize sonuçlarımız."

Kaynak: AA

Bülent Turan, Çanakkale, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale'de oy kullandı - Son Dakika

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