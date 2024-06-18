İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, güvenlik güçleriyle bayramlaştı

Politika

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Kurban Bayramı dolayısıyla jandarma, emniyet ve sahil güvenlik komutanlığında görev yapan personelle bayramlaştı.

Turan, bayramda görev yapan İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı personeliyle bir araya geldi.

Personelin bayramlarını kutlayan Turan, ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bizim devletimiz, köklü ve gelenekleri olan bir devlettir. Alışkanlıkları, ritüelleri, kendine ait bir tarzı vardır. Kamu görevi yapanlar, aynı fedakarlığı paylaşan insanlar giderek bir aile olurlar. Bugün de güzel bir devlet geleneğini ifa ettik. Aziz milletimizin güvenliğinden sorumlu köklü kurumlarımız emniyet, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarımızın mensuplarıyla bayramlaştık, aynı çatı altında bu ülkeye hizmet etmenin duygudaşlığını, gururunu paylaştık. Şehadet dahil hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak bu ülkeye hizmet eden tüm polislerimizin, jandarmalarımızın, sahil güvenlik personeli leventlerimizin, tüm Mehmetçiklerimizin ve tüm kamu personelimizin bayramı mübarek olsun."