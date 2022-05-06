İçişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü Çataklı: "Son aylarda resmi rakamları itibarsızlaştırmaya dönük bir kampanya ile karşı karşıyayız. Binlerce... - Son Dakika
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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü Çataklı: "Son aylarda resmi rakamları itibarsızlaştırmaya dönük bir kampanya ile karşı karşıyayız. Binlerce...

06.05.2022 15:20

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü Çataklı: "Son aylarda resmi rakamları itibarsızlaştırmaya dönük bir kampanya ile karşı karşıyayız.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü Çataklı: "Son aylarda resmi rakamları itibarsızlaştırmaya dönük bir kampanya ile karşı karşıyayız. Binlerce kişinin çalıştığı, pek çok dijital alt yapının, veri kayıt sistemlerinin olduğu kurumların paylaştığı resmi verilerin yerine, hiçbir bilimsel temeli olmayan, tamamen uydurma, hesabı kitabı olmayan, sosyal medyada gelişi güzel telaffuz edilen maksatlı sayılara itibar etmemiz isteniyor"

-" Türkiye'de şu an toplam 5 milyon 500 bin 690 yabancı bulunmaktadır ve bunların tamamı sığınmacı değildir"

-"497 bin 926 Suriyelinin güvenliği sağlanan bölgelere gönüllü geri dönüşü sağlanmıştır. 1 milyon Suriyelinin gönüllü geri gönderilmesi yönelik hazırlanan çalışmanın sonuna gelindi"

-"Türkiye 2016 yılından beri 1 milyon 208 bin 992 kaçak göçmeni de içeride yakalamıştır"

-"Son 5 yılda toplam 2 milyon 602 bin 925 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellenmiştir"

-"Suriye iç savaşı sebebiyle ülkemize sığınmış 3 milyon 762 bin 686 geçici koruma altında Suriyeli bulunmaktadır. Bu sayının 122 bini iki yıldır pasif kayıttır"

-"Sokakta gördüğümüz her esmer tenli insanı kaçak göçmen nitelemek, bunun üzerinden algı oluşturmak, paniğe sebep olmak doğru değildir"

ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü İsmail Çataklı, basın toplantısı düzenledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü Çataklı: Son aylarda resmi rakamları itibarsızlaştırmaya dönük bir kampanya ile karşı karşıyayız. Binlerce...
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü Çataklı: Son aylarda resmi rakamları itibarsızlaştırmaya dönük bir kampanya ile karşı karşıyayız. Binlerce...
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü Çataklı: Son aylarda resmi rakamları itibarsızlaştırmaya dönük bir kampanya ile karşı karşıyayız. Binlerce...
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü Çataklı: Son aylarda resmi rakamları itibarsızlaştırmaya dönük bir kampanya ile karşı karşıyayız. Binlerce...

YORUMLAR
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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 'Ümit Özdağ, Sinan Oğan ve Bengi Başer Yabancı Düşmanlığı Yapıyor. İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 'Ümit Özdağ, Sinan Oğan ve Bengi Başer Yabancı Düşmanlığı Yapıyor.

Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İçişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü Çataklı: 'Son aylarda resmi rakamları itibarsızlaştırmaya dönük bir kampanya ile karşı karşıyayız. Binlerce... - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü Çataklı: "Son aylarda resmi rakamları itibarsızlaştırmaya dönük bir kampanya ile karşı karşıyayız. Binlerce... - Son Dakika
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