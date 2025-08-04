İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ağrı\'da Esnaf Ziyaretinde Bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Ağrı'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Ağrı Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, daha sonra Patnos ve Tutak ilçelerine geçti. Tutak Belediye Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Yerlikaya, ardından ilçe merkezinde esnafla bir araya geldi. İş yerlerini tek tek dolaşan Yerlikaya, esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu. Vatandaşlarla da sohbet eden Yerlikaya, sorun ve talepleri dinledi.

Bakan Yerlikaya'ya ziyaretleri sırasında Ağrı Valisi Mustafa Koç ve protokol üyeleri eşlik etti. - AĞRI