İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ege ve Akdeniz bölgelerinin milletvekilleriyle görüştü - Son Dakika
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Politika

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ege ve Akdeniz bölgelerinin milletvekilleriyle görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ege ve Akdeniz bölgelerinin milletvekilleriyle görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ege ve Akdeniz bölgelerinin milletvekilleriyle bir araya gelerek, Bakanlığın çalışmaları ve terör, organize suç örgütleri, göçmen kaçakçılığı organizatörleri, zehir tacirleri ve suç odaklarıyla yapılan mücadeleler hakkında bilgi verdi ve istişarelerde bulundu. Görüşmeye bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü ve Sahil Güvenlik Komutanı da katıldı.

29.05.2024 20:15
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ege ve Akdeniz bölgelerinin milletvekilleriyle bir araya geldi.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, milletvekilleriyle yapılan görüşmeye bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü ve Sahil Güvenlik Komutanı da katıldı.

Görüşmede, milletvekillerine, Bakanlığın çalışmaları ve başta terör olmak üzere organize suç örgütleri, göçmen kaçakçılığı organizatörleri, zehir tacirleri ve suç odaklarıyla yapılan mücadeleler hakkında bilgi verildi, istişarelerde bulunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ege ve Akdeniz bölgelerinin milletvekilleriyle görüştü - Son Dakika

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