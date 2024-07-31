İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsmail Haniye'nin öldürülmesini lanetledi

Politika

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin öldürülmesi dolayısıyla paylaştığı taziye mesajında, "Filistin davası bu tür hain suikastlerle bitirilemeyecek kadar kutsal bir davadır ve güçlenerek devam edecektir" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin öldürülmesi sebebiyle sosyal medya hesabından bir taziye mesajı paylaştı. Suikasti lanetlediğini ifade eden Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında, "Siyonstler Tahran'da hain bir suikast düzenledi ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi şehit etti. Bu alçakça suikasti lanetliyorum. Filistin davası bu tür hain suikastlerle bitirilemeyecek kadar kutsal bir davadır ve güçlenerek devam edecektir. Haniye'ye Allah'tan rahmet, mazlum Filistin halkına başsağlığı diliyorum" ifadeleri yer aldı. - ANKARA