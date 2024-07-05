İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de Valilik ve Büyükşehir Belediyesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de Valilik ve Büyükşehir Belediyesini Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de Vali Gökmen Çiçek ile görüştü ve ardından Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyaretler basına kapalı gerçekleşti.

05.07.2024 10:13
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de valiliği ve büyükşehir belediyesini ziyaret etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Yerlikaya, kentteki temasları kapsamında valiliği ziyaret ederek, Vali Gökmen Çiçek ile bir süre görüştü.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre ise Yerlikaya, valilik ziyaretinin ardından büyükşehir belediyesine geçti.

Burada Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve belediye personeli tarafından karşılanan Yerlikaya'ya çiçek takdim edildi.

Büyükkılıç, "İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'yı Kayseri'mizde ve büyükşehir belediyemizde konuk etmekten büyük bir memnuniyet duyduk. Kendilerine teşrifleri dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Bazı AK Parti Kayseri milletvekilleri ve protokol üyelerinin de eşlik ettiği Yerlikaya'nın ziyaretleri basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de Valilik ve Büyükşehir Belediyesini Ziyaret Etti - Son Dakika

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