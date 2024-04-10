İçişleri Bakanı: \'Bozdoğan-23\' operasyonlarında 32 mağara ve sığınak imha edildi

Politika

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tunceli ve Şırnak'ta, terör örgütlerine yönelik 'Bozdoğan-23' operasyonları çerçevesinde gerçekleştirilen 2 farklı operasyonda, 32 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini, çok sayıda da mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Operasyonlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"Tunceli ve Şırnak'ta bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen 'Bozdoğan-23' operasyonlarında 32 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi. Operasyonlarda; 9 havan mühimmatı, 239 kilogramlık bin 493 adet patlayıcı, 2 anti-tank mühimmatı, 4 EYP ve EYP düzeneği, 30 kg amonyum nitrat, 31 fünye, RPG-7 roketatar ile çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Tunceli ve Şırnak'ta Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucusu timleri, J- SİHA ile ATAK helikopterlerinin desteğiyle 'Bozdoğan-23' operasyonları gerçekleştirildi. Aliboğazı, Cudi Dağı ve Beytüşşebap kırsalında düzenlenen operasyonlar sonucunda; 9 havan mühimmatı 239 kilogramlık bin 493 adet patlayıcı, 2 anti-tank mühimmatı ve sevk fişeği, 4 EYP ve EYP düzeneği, 30 kg amonyum nitrat, 31 mekanik fünye, 57 pil bloğu (EYP hazırlamak üzere kullanılan) RPG-7 roketatar, Savunma tipi el bombası (parça tesiri yüksek), AK-47 piyade tüfeği, 237 adet PKM, AK-47 ve BKC fişeği ele geçirildi. Terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı inleri tek tek tespit edilip başlarına yıkıldı." - ANKARA