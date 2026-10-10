İçişleri Bakanı Çiftçi, Kaman'daki yatırımları yerinde inceledi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Çiftçi, Kaman'daki yatırımları yerinde inceledi

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İçişleri Bakanı Çiftçi, Kaman\'daki yatırımları yerinde inceledi
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kırşehir'in Kaman ilçesinde 35. Kaman Ceviz, Kültür ve Sanat Festivali ile toplu açılış törenine katıldı; yapımı tamamlanan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Şehit Feyyaz Yumuşak Polis Merkezi Amirliği ve Kaman Öğretmenevi hizmet binalarını inceledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kırşehir'in Kaman ilçesindeki yatırımları yerinde inceledi.

İlçedeki 35. Kaman Ceviz, Kültür ve Sanat Festivali ve toplu açılış törenine katılan Bakan Çiftçi, Dadaloğlu Millet Bahçesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Daha sonra yapımı tamamlanan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Şehit Feyyaz Yumuşak Polis Merkezi Amirliği ve Kaman Öğretmenevi hizmet binalarını inceleyen Çiftçi, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Çiftçi, incelemeler sırasında, engelli kız öğrenci Ahsen Şahin ile de bir süre sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyaretlerinde Çiftçi'ye, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Mesut Görücü, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal da eşlik etti.

Kaynak: AA
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