İçişleri Bakanı Çiftçi: Kumar ve yasa dışı bahis çetelerinin üzerine çökülecek

14.02.2026 22:38
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den birçok konuya ilişkin net mesajlar geldi. Bakan Çiftçi, "Kumar ve yasa dışı bahis aile ocaklarını söndürüyorsa bu çetelerin tepesine çökülecek. Suç örgütleri ve şebekelere asla nefes aldırılmayacak. Vatandaşın mal varlığına yönelik tehdit ve şantaj affedilmeyecek." dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, göreve geldikten sonra yaptığı ilk açıklamasında net mesajlar verdi. Gazeteci Sinan Burhan'a konuşan Çiftçi, kumar ve yasa dışı bahisle mücadelenin süreceğini, suç örgütlerine nefes aldırmayacaklarını vurguladı.

"BİR VATANDAŞIMIZ HUZUR İÇİNDE UYUMUYORSA BEN DE UYUMAYACAĞIM"

Bakan Çiftçi açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bu ülkede bir vatandaşımız huzur içinde uyumuyorsa İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de uyumayacak. Bir anne baba çocuğu sokağa çıkarken endişe ediyorsa Mustafa Çiftçi de endişe edecek.

"ÇETELERİN TEPESİNE ÇÖKÜLECEK"

Kumar ve yasa dışı bahis aile ocaklarını söndürüyorsa bu çetelerin tepesine çökülecek. Suç örgütleri ve şebekelere asla nefes aldırılmayacak. Vatandaşın mal varlığına yönelik tehdit ve şantaj affedilmeyecek. Düzensiz ve kaçak göçle ilgili kararlı adımlar atılacak. İnsan kaçakçılığı ve göç baronlarına operasyonlar artırılacak.

Her türlü haksızlık ve adaletsizliğin üzerine gidilecek. Devletin gücü, güveni ve merhameti topluma hissettirilecek.

"KURTULUŞ SAVAŞI YAPMIŞ MECLİS'E YAKIŞMAMAKTADIR"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın "24 saat kapımız açık olacak, millete efendilik yapmayacaksınız; millete hizmet edeceksiniz" emri rehber edinilerek, milletle siyaset anlayışı doğrultusunda görev yapılacak. Mecliste yapılan tavır ve ortaya koyulan eylem Kurtuluş Savaşı yapmış Meclis'e yakışmamaktadır."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Bulent Cebeci Bulent Cebeci:
    Şimdiye kadar neredeydiniz ! 37 29 Yanıtla
    Ayhan Murat Ayhan Murat:
    valiydi 23 8
    Cengiz Ay Cengiz Ay:
    bal kabagı yinegeldi 4 12
    Cengiz Ay Cengiz Ay:
    bal kabağı 4 8
    Cengiz Ay Cengiz Ay:
    tıraşş 4 6
    Ali Arslan Ali Arslan:
    Sayın bakan siz önce yol geçen hanına dönen sınırlarımızı kontrol altına alın 4 1
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    legal olunca ne oluyor ? 1 0
  • nd45j8q45n nd45j8q45n:
    anlamadıgım yasa dışı bahis ocak söndürüyor legal bahşsler ocakmı yakıyor 16 4 Yanıtla
    Ismail abi Ismail abi:
    Tüpçünün sitelerinde kumarın ve bahisin hepsi var. Adam bunları yapsın diye milyonlarca dolar kredi verdiniz ve borcunu da ödemiyor 4 0
  • Hakan as Hakan as :
    Devlet eliyle oynattılan bahisler ne olacak sayın bakan :) 15 0 Yanıtla
  • Arif Uyar Arif Uyar :
    Helal olsun 4 3 Yanıtla
  • Ankara null Ankara null:
    demekki yeni bahis gelecek yandi millet 2 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
