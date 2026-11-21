İçişleri Bakanı Çiftçi, Tunceli'de parti il başkanlarıyla kenti değerlendirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tunceli'de AK Parti ve MHP il başkanlıklarına ziyaret düzenledi. Çiftçi, AK Parti İl Başkanı Recai Hazar ve MHP İl Başkanı Melike Gökalp ile görüşerek kentin genel durumunu değerlendirdi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tunceli'de AK Parti ve MHP il başkanlıklarına ziyarette bulundu.
Bakan Çiftçi, beraberindekilerle ilk olarak AK Parti İl Başkanı Recai Hazar ile görüştü.
Burada partililerle sohbet eden Çiftçi, daha sonra MHP İl Başkanı Melike Gökalp'i ziyaret etti.
Görüşmelerde kentin genel durumu değerlendirildi.
Kaynak: AA
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