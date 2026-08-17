Bakan Çiftçi, Türk İdareciler Derneği'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Bakan Çiftçi, Türk İdareciler Derneği'ni ziyaret etti

Bakan Çiftçi, Türk İdareciler Derneği\'ni ziyaret etti
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk İdareciler Derneği'ni ziyaret ederek eski Bakan Sebahattin Öztürk ve mülki idare amirleriyle bir araya geldi. Bakan, 'Terörsüz Türkiye' hedefi ve huzur, güvenlik konularında idarecilerin fedakarca rolünü vurguladı ve görevlerinde başarılar diledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk İdareciler Derneği'ni ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından Türk İdareciler Derneği'ni ziyaret ettiğini belirterek, eski İçişleri Bakanı ve Türk İdareciler Derneği Genel Başkanı Sebahattin Öztürk ile bir araya geldiğini bildirdi.

Bakan Çiftçi paylaşımında, "Bugün Türk İdareciler Derneği'ni ziyaret ettik. İçişleri eski Bakanımız ve Türk İdareciler Derneği Genel Başkanımız Sebahattin Öztürk ile devletimizin şefkat elini yurdumuzun dört bir yanına taşıyan kıymetli mülki idare amirlerimizle bir araya geldik. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimize idarecilerimizle birlikte emin adımlarla yürüyoruz. Özellikle "Terörsüz Türkiye" hedefimize ulaşma sürecinde ve yurdumuzun her karışında huzurun, barışın ve güvenliğin temininde mülki idare amirlerimizin sahada üstlendiği fedakarca rol son derece kıymetlidir. Sebahattin Öztürk'e ve dernek yönetimine nazik ev sahiplikleri için teşekkür ediyor, aziz milletimizin huzuru, refahı ve devletimizin bekası için gayret gösteren tüm idarecilerimize görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Çiftçi, Türk İdareciler Derneği'ni ziyaret etti - Son Dakika

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