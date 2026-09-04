İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Bilecik ziyaretinde çınar fidanı dikti - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Bilecik ziyaretinde çınar fidanı dikti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Bilecik ziyaretinde çınar fidanı dikti
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bilecik'teki ziyaretleri kapsamında valilik bahçesinde kendi adını taşıyan çınar fidanını dikerek can suyu verdi. Bakan Çiftçi, Söğüt'te Ertuğrulgazi Türbesi'ni ziyaret ettikten sonra valilikte incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bilecik Valiliği bahçesinde adını taşıyan çınar fidanını dikerek can suyu verdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bilecik, Söğüt ve Yenipazar ilçelerinde birtakım ziyaretlerde bulunmak üzere kente geldi. Bakanı Çiftçi ilk olarak Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi'nin babası Kayı Aşireti lideri Ertuğrulgazi Türbesi'nin Söğüt'te bulunan türbesini ziyaret ederek dua etti. Ardından Bilecik Valiliği ziyaret eden Bakanı Çiftçi, kendisini karşılayan ve çiçek veren miniklerle sohbet etti. Tören mangasını selamlayan Bakanı Çiftçi, valilik bahçesinde adına hazırlanmış yere çınar fidanı dikerek, can suyu verdi. Son olarak valilik özel defterini imzalayan Bakan Çiftçi, Vali Sözer'den kentle ilgili bilgi aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Bilecik ziyaretinde çınar fidanı dikti - Son Dakika

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