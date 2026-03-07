İçişleri Bakanı Çiftçi Şırnak'ta - Son Dakika
İçişleri Bakanı Çiftçi Şırnak'ta

İçişleri Bakanı Çiftçi Şırnak\'ta
07.03.2026 17:41  Güncelleme: 17:49
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şırnak Valiliği ve Belediye'yi ziyaret ederek yürütülen projeler ve hizmetler hakkında bilgi aldı. Daha sonra siyasi parti teşkilatlarını ziyaret eden Çiftçi, birlik ve beraberliğin önemine değindi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere Şırnak'a geldi.

Bakan Çiftçi, Şırnak Valiliğini ziyaret etti. Vali Birol Ekinci ve ilgili kurum amirleri tarafından karşılanan Bakan Çiftçi, kentte yürütülen güvenlik, altyapı ve kamu hizmetlerine ilişkin çalışmalar hakkında yetkililerden brifing aldı. Valilik ziyaretinin ardından Şırnak Belediyesine geçen Bakan Çiftçi, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve yönetimiyle bir araya gelerek şehirde devam eden hizmetler ve projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bakan Çiftçi, yerel yönetimlerin vatandaşlara sunulan hizmetlerde önemli bir rol üstlendiğini belirterek yürütülen çalışmaları yakından takip ettiklerini ifade etti. Program kapsamında siyasi parti teşkilatlarını da ziyaret eden Bakan Çiftçi, AK Parti Şırnak İl Başkanlığı ve MHP Şırnak İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Ziyaretlerde bölgenin gelişimi, birlik ve beraberliğin önemi ile yürütülen çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Çiftçi'nin Şırnak'taki temaslarının ardından vatandaşlar ile iftar programında bir araya gelecek. Bakan Çiftçi'ye AK Parti Şırnak Milletvekili Aslan Tatar eşlik etti. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

