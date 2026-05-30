İçişleri Bakanı\'ndan Bayram Güvenliği Vurgusu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Bir aile sofrasında eksik sandalye kalmaması, bir evde bekleyişin gözyaşına dönüşmemesi için tüm güvenlik güçlerimiz, gece gündüz görev başındadır." açıklamasında bulundu.

Çiftçi, Kurban Bayramı tatili dönüş yolculuğuna ilişkin NSosyal hesabından videolu paylaşım yaptı.

"Bayramda yolları denetlemiyor, sizleri koruyoruz" başlıklı paylaşımında Çiftçi, bayramın anlam ve önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çiftçi, "Güvenlik anlayışımızın merkezinde ceza yazmak değil vatandaşlarımızın sevdiklerine sağlıkla ve huzurla ulaşmasını sağlamak vardır. Bayramda yolları yalnızca denetlemiyor, aynı zamanda koruyoruz." ifadelerini kullandı.

Kendileri için en büyük başarının hiçbir ocağa acı düşmemesini sağlamak olduğunu vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Bir aile sofrasında eksik sandalye kalmaması, bir evde bekleyişin gözyaşına dönüşmemesi için tüm güvenlik güçlerimiz, gece gündüz görev başındadır. Devlet, vatandaşına tuzak kuran değil onun canını, yolunu ve yuvasına kavuşma umudunu koruyan güçtür çünkü bizim önceliğimiz ceza değil tedbir, baskı değil güven, korku değil huzur içinde kavuşmadır."