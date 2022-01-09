İçişleri Bakanı Soylu'dan Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların kaldığı kampa ziyaret - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki mülteci kampında Arakanlı Müslümanlarla bir araya geldi. Soylu, Türk Sahra Hastanesinin açılış törenine katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bangladeş'e geldi. Bakan Soylu, Cox's Bazar Uluslararası Havalimanı'nda Bangladeş Afet Yönetimi ve Yardım Bakanı Muhammed Enamur Rahman ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Soylu, ziyareti kapsamında Myanmar'daki baskı ve zulümden kaçan Arakanlı Müslümanların kaldığı kampa geçti. Arakanlı Müslümanlarla bir araya gelerek sohbet eden Soylu, Bangladeş Afet Yönetimi ve Yardım Bakanı Rahman ile birlikte Türk Sahra Hastanesinin açılış törenine katıldı.

Bakan Soylu'nun başkent Dakka'da Bangladeş İçişleri Bakanı Asadduzzaman Khan ile görüşmesi bekleniyor. - DAKKA