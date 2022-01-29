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İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon'da esnafı ziyaret etti - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon'da esnafı ziyaret etti

29.01.2022 23:05
İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon'da esnafı ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla sohbet etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla sohbet etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Giresun'da düzenlenen çeşitli programların ardından Trabzon'a gelen Bakan Soylu, Meydan Parkı, Uzun Sokak, Kunduracılar ve Kahramanmaraş caddelerinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Esnafa "hayırlı işler" dileyen Soylu, vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Soylu, ayrıca bölgedeki altyapı çalışmalarıyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'ndan bilgi aldı.

Bakan Soylu'ya, Vali İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Salih Cora ve Bahar Ayvazoğlu, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ve bazı ilçe belediye başkanları eşlik etti.

İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon'da esnafı ziyaret etti
İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon'da esnafı ziyaret etti
İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon'da esnafı ziyaret etti

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Süleyman Soylu, Trabzon, Giresun, Esnaf, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon'da esnafı ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon'da esnafı ziyaret etti - Son Dakika
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