İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayburt'a geliyor - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayburt'a geliyor

18.08.2022 17:39
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayburt'a geliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayburt'a geliyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayburt'a geliyor. Bayburt'a gelecek olan Bakan Soylu, çeşitli ziyaretler gerçekleştirdikten sonra sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelecek.

Bakan Soylu'nun Bayburt programı:

19 Ağustos 2022 Cuma

16.00 Bayburt Valiliği ziyareti

16.30 Bayburt Belediyesi ziyareti

17.00 AK Parti İl Başkanlığı ziyareti

17.30 MHP İl Başkanlığı ziyareti

18.00 Muhtarlar ve Sivil Toplum kuruluşları ile buluşma (Yer: Yenişehir Parkı) - BAYBURT

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Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Bayburt, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayburt'a geliyor - Son Dakika

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