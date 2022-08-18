İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayburt'a geliyor. Bayburt'a gelecek olan Bakan Soylu, çeşitli ziyaretler gerçekleştirdikten sonra sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelecek.
Bakan Soylu'nun Bayburt programı:
19 Ağustos 2022 Cuma
16.00 Bayburt Valiliği ziyareti
16.30 Bayburt Belediyesi ziyareti
17.00 AK Parti İl Başkanlığı ziyareti
17.30 MHP İl Başkanlığı ziyareti
18.00 Muhtarlar ve Sivil Toplum kuruluşları ile buluşma (Yer: Yenişehir Parkı) - BAYBURT
Son Dakika › Politika › İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayburt'a geliyor - Son Dakika