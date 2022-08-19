İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayburt'a geliyor - Son Dakika
Üye Girişi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayburt'a geliyor

19.08.2022 01:04
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayburt'a geliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayburt'a geliyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayburt'a geliyor. Bayburt'a gelecek olan Bakan Soylu, çeşitli ziyaretler gerçekleştirdikten sonra sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelecek.

Bakan Soylu'nun Bayburt programı:

19 Ağustos 2022 Cuma

16.00 Bayburt Valiliği ziyareti

16.30 Bayburt Belediyesi ziyareti

17.00 AK Parti İl Başkanlığı ziyareti

17.30 MHP İl Başkanlığı ziyareti

18.00 Muhtarlar ve Sivil Toplum kuruluşları ile buluşma (Yer: Yenişehir Parkı) - BAYBURT

YORUMLAR
500
Bakan Soylu'dan sığınmacılarla ilgili gündem olacak açıklama: Türkiye yaşlanıyor Bakan Soylu'dan sığınmacılarla ilgili gündem olacak açıklama: Türkiye yaşlanıyor İçişleri Bakanı Soylu, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması İçişleri Bakanı Soylu, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması İçişleri Bakanı Soylu, Afgan Bakan Yardımcısı ve beraberindeki heyeti kabul etti İçişleri Bakanı Soylu, Afgan Bakan Yardımcısı ve beraberindeki heyeti kabul etti
Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Bayburt, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayburt'a geliyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:28 Meteoroloji'den uyarı! Bu iki bölge sağanak yağışa teslim olacak
00:03 Fenerbahçe, deplasmanda Austria Wien'i 2-0 mağlup etti!
23:56 Android kullanıcıları bu uygulamalara dikkat! Telefonda gizlenip bilgileri kopyalıyorlar
23:56 Fenomen Enes Batur'un son hali sevenlerini üzdü!
23:26 Şarkıcı Mustafa Sandal'dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye sert sözler: Elinize kolunuza hakim olun
23:20 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Şafak Mahmutyazıcoğlu için Alaattin Çakıcı ile görüşmüş
23:18 Yürek yakan ölüm! 11 yaşındaki çocuk izinsiz bindiği traktörün hakimiyeti kaybederek yaşamını yitirdi
22:55 Avusturya'da skandal hareket! Milli eldiven Altay Bayındır'a tribünden davul tokmağı attılar
22:49 Bakan Soylu'dan sığınmacılarla ilgili gündem olacak açıklama: Türkiye yaşlanıyor
22:45 Alaattin Çakıcı, Mahmutyazıcoğlu cinayeti hakkında ilk kez konuştu: Akrabam olsa Azrail dışında kimse dokunamazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 01:04:53. #1.13#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayburt'a geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement