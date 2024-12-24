İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Cumhurbaşkanımız, Suriyelilere briket evler yapma ile ilgili bizi talimatlandırdı"

Politika

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkesine dönen Suriyelilere briket ev yapımıyla ilgili kendilerine talimat verdiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriyelilere yönelik briket evlerin yapılması için talimat verdiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanımız, buradan dönecek Suriyeliler için briket evler yapılmasıyla ilgili olarak bizi talimatlandırdı. STK'larla birlikte bu projeyi hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA