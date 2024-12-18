İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kuzey Makedonya Heyetini Ağırladı

Politika

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Pance Toshkovski ile görüştü.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından görüşmeye dair yaptığı paylaşımda, "Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Sayın Pance Toshkovski ve heyetini Bakanlığımızda misafir ettik. Başta güvenlik, kolluk eğitimi, göçmen kaçakçılığı ve FETÖ ile mücadele olmak üzere bakanlıklarımız arasındaki iş birliği faaliyetlerini ele aldık. Sayın Bakana ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.