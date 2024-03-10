İçişleri Bakanı Yerlikaya: Organize suç örgütü sayısı 402 oldu

Milletin huzuru ve güveni için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bu sabahla birlikte 4 Haziran'dan bu yana tepelerine demir yumruk gibi indiğimiz ve adalete teslim etmiş olduğumuz organize suç örgütü sayısı 402 oldu" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, programları çerçevesinde Elazığ'ın Palu ilçesini ziyaret etti. İlçe halkı ile bir araya gelen Yerlikaya, göreve geldikleri günden beri milletin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalıştıklarını aktardı. Bakan Yerlikaya, "40 yıldır kardeşliğimize, istikbalimize pusu kuran bölücü terörü de, FETÖ ihanet şebekesini de, tüm terör yapılanmalarını bu topraklardan kazıyıp atmakta kararlıyız. Organize suç örgütünden zehir tacirlerine suçta kibirlenen kim varsa devletin demir yumruğunu tepelerine indirmeye devam edeceğiz. Milletimizin hakkını hukukunu korumak bizim en büyük görevimizdir. Biz bu mücadeleyi verirken Palulu kardeşlerimizin duasını ve desteğini her zaman görüyoruz. Bu destek bizim için önemli. Sizler her zaman bizim yanımızda oldunuz. Bu sabahla birlikte 4 Haziran'dan bu yana tepelerine demir yumruk gibi indiğimiz ve adalete teslim etmiş olduğumuz organize suç örgütü sayısı 402 oldu. Türkiye Yüzyılı hedeflerimizin sacayakları yereldedir. Belediyeler millete hizmetin en önemli aracıdır. Kalkınma da, büyüme de, gelişme de önce yerelde başlar. Yerelde eğer adımlarımızı sağlam atamazsak, hizmetlerimizi gerçekleştiremezsek hep yarım, hep eksik kalırız. Önümüzde 31 Mart yerel seçimleri var. Palu her defasında iradesini ve kararını eser ve hizmet siyasetinden yana kullandı. İnşallah yine Palu'da AK Parti belediyeciliği yolunda dolu dizgin devam edecek. Palu 'gerçek belediyecilik' anlayışıyla kalkınmaya devam edecek" diye konuştu.
Bakan Yerlikaya'ya ziyaretinde Vali Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, Belediye Başkanı Şahin Şerioğulları eşlik etti. - ELAZIĞ
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AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Arvas, esnafla görüşerek taleplerini dinliyor ve destek talebinde bulunuyor. Ayrıca, Van'ın kalkınması için projelerini paylaşıyor ve halkın enerjisiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirtiyor.
Tekirdağ'da Hasan Ali Yücel Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Grup adına konuşan Mustafa Ammar Kılıç, Gazze'de İsrail'in soykırımının 156 gündür devam ettiğini belirterek, katliama dur denilmesi gerektiğini vurguladı. Vatandaşlar konuşmanın ardından Filistin lehine slogan attı.
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhur İttifakı'nın Yüreğir Belediye Başkan adayı Halil Nacar'ın proje tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, demokrasi ve eser siyasetinin geleceğinin Cumhur İttifakı'nda olduğunu vurguladı. Çelik, adayların birlik ve beraberlik göstermesinin gurur verici olduğunu belirtti ve Cumhur İttifakı'nın başarılarını Adana'da da göstereceklerini söyledi.
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