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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türkiye Tek Yürek kampanyasında 128 milyar 949 milyon lira toplandı, 79 milyar 263 milyon lirası harcandı. - Son Dakika
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Politika

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türkiye Tek Yürek kampanyasında 128 milyar 949 milyon lira toplandı, 79 milyar 263 milyon lirası harcandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türkiye Tek Yürek kampanyasında 128 milyar 949 milyon lira toplandı, 79 milyar 263 milyon lirası harcandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Türkiye Tek Yürek kampanyasında 128 milyar 949 milyon lira toplandı, 79 milyar 263 milyon lirası harcandı.

02.02.2024 10:37
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Türkiye Tek Yürek kampanyasında 128 milyar 949 milyon lira toplandı, 79 milyar 263 milyon lirası harcandı." - ANKARA

Kaynak: İHA

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İçişleri Bakanı, Türkiye, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türkiye Tek Yürek kampanyasında 128 milyar 949 milyon lira toplandı, 79 milyar 263 milyon lirası harcandı. - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türkiye Tek Yürek kampanyasında 128 milyar 949 milyon lira toplandı, 79 milyar 263 milyon lirası harcandı. - Son Dakika
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