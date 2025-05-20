İçişleri Bakanlığı \'30 ilçeye vali atanacağı\' iddiasını yalanladı

Bazı sosyal medya hesaplarında, başta İstanbul olmak üzere 30 büyükşehirdeki bazı ilçelere kaymakam yerine vali atanacağı iddiaları yer aldı. Konuya ilişkin yapılan paylaşımlarda, " İçişleri Bakanlığı'nın sessiz sedasız" çalıştığı öne sürüldü.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı ise söz konusu iddiaları yalanladı. Bakanlığınsosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Bakanlığımızın bu konuda "sessiz ya da sesli" herhangi bir çalışması yoktur" denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bazı sosyal medya hesaplarında başta İstanbul olmak üzere 30 Büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacağı 'İçişleri Bakanlığı'nın bu konuda sessiz sedasız' çalıştığı iddiaları yer almaktadır. Söz konusu iddialar hayal ürünüdür. Bakanlığımızın bu konuda 'sessiz ya da sesli' herhangi bir çalışması yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde;