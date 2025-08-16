İçişleri ve Milli Savunma Bakan Yardımcıları Elazığ Ticaret Borsası\'nı Ziyaret Etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Elazığ Ticaret Borsası'nı ziyaret etti. Borsa Başkan Mehmet Ali Dumandağ, hayata geçirdikleri projeler hakkında bilgi verdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ve beraberindeki heyet, Elazığ Ticaret Borsası'nı ziyaret etti. Ziyarette Başkan Mehmet Ali Dumandağ, 2005'ten bu yana Elazığ'a kazandırdıkları hizmetleri anlatarak, yeni hayvan pazarı ve Besi OSB projelerinde sona gelindiğini belirtti. Dumandağ, yıl sonuna kadar hayvan pazarının hizmete sunulacağını ifade etti.

Yeni hayvan pazarı ve Besi OSB projeleri hakkında bilgi veren Dumandağ, "Elazığ Ticaret Borsası olarak ilimizde 2005'ten bu yana çok güzel hizmetler veriyoruz. Geldiğimiz günden bugüne Elazığ'a kazandırdığımız bu binayı 3 bin 700 metrekare üzerinde 2 kat otopark, 2 kat düğün salonu, geri kalan bölümler ise, iş yerleri oluşturuyor. Bununla beraber biz yine Ticaret Borsası olarak eski hayvan pazarı işletiyorduk. Şimdi o bugünümüzde ihtiyaca cevap veremiyor. Bizim 3-4 gün önceden Fırat Kalkınma Ajansı'nda bir tane projemiz onaylandı. Sağ olsun, vekillerimiz, valimiz, belediye başkanımız projeye ortak oldular, başkanımız ve projemizin yüzde 85'i bitti. Geçen günlerde valimiz ve belediye başkanımız ile birlikte projemizi yerinde inceledik. Biraz ufak tefek eksiklerimiz var. Sağ olsun valimiz ve belediye başkanımız da dediler ki biz desteklerimizi devam ettireceğiz. Biz de bunu ilimize kazandırıyoruz ve kendimiz için hiçbir şey istemiyoruz. Bunla beraber yine de bir Cevizdere'de, bir Besi OSB üzerinde çalışmamız var. Oraya 5-6 yıl önceden başladık ve valimiz başkanlık yapıyor. O projemizin de altyapıları bitti, ihaleleri yapıldı. Orada 17 tane projemiz destek gördü ve bunun 4'ü kırsal kalkınmadan, 13 proje ise İl Tarım Müdürlüğünden destek alıyor. Burada 4 tane firmamız şimdiden inşaata, temel atmaya başladı. 61 parselimiz var. Biliyorsunuz uzun bir zamandır 81 ilde bakanımızın talimatı üzerine tüm hayvan pazarları şap hastalığından dolayı kapalı durumdadır. İnşallah, kısa zamanda hastalık biter. Yıl sonuna kadar da yeni hayvan pazarımızı inşallah hemşerilerimize hizmetle sunarız" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam ise "Ticaret güven ister, huzur ortamı ister. Huzurun ve güvenin olmadığı yerde ticaret de olmaz, bereket olmaz. Bu anlamda Elazığ huzurun ve güvenin şehri diyebiliriz. Türkiye ortalamasına göre Elazığ'daki asayiş olayları olumlu anlamda son derece önemli durumda. Bu anlamda valimize, emniyet müdürümüze, il jandarma komutanımıza teşekkür ediyoruz. Görevlerini layıkıyla, kahramanca yerine getiriyorlar" şeklinde konuştu.

Ziyarette İçişleri Bakan Yardımcısı Sağlam ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpay'a, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, AK Parti MKYK Üyesi, Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hasan Murat Öz ile AK Parti Elazığ Başkanı Şerafettin Yıldırım eşlik etti. - ELAZIĞ