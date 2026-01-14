İfadesinde ''İmamoğlu'nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim'' dedi! Fotoğraflar ortaya çıktı - Son Dakika
14.01.2026 12:16
Fuhuş ve uyuşturucu suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Selen Görgüzel'e, savcılık ifadesinde özel uçakta olan fotoğrafı gösterildi. Görgüzel, Kıbrıs tatilinden dönüşte bindiği uçağın "İmamoğlu'nun jeti" olduğunu sonradan öğrendiğini ve uçakta bazı genç kadınların arka odaya gidip geldiğini gördüğünü söyledi. Ayrıca, "Fuhuş için aracılıkta da bulunmadım. Aksine bu genç kızlara 'Sizin burada ne işiniz var' dedim" ifadelerini kullandı. Uçakta çekilmiş fotoğraflar da ortaya çıktı.

İstanbul'da, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra "fuhuş" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Selen Görgüzel'in savcılık ifadesinde yer alan "özel uçak" detayı dikkat çekti. Görgüzel'e ifadesi sırasında şüpheli Rabia Karaca ile özel uçakta çekilmiş fotoğrafın gösterildiği, Görgüzel'in de Kıbrıs tatilinin ardından bu uçağa bindiğini söylediği öğrenildi.

"EMEL MÜFTÜOĞLU GÖNDERDİ" İDDİASI

Görgüzel, söz konusu Kıbrıs tatiline kendisini Emel Müftüoğlu'nun gönderdiğini öne sürdü. İfadesinde Müftüoğlu'nun kumar oynamak için, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasının firari sanığı" olarak anılan Murat Gülibrahimoğlu'ndan casino çipi aldığını ileri süren Görgüzel, Gülibrahimoğlu ile Müftüoğlu'nun yüksek miktarlarda kumar oynadıklarını iddia etti.

"İMAMOĞLU'NUN KULLANDIĞI ÖZEL JET OLDUĞUNU BİLSEYDİM..."

Görgüzel ifadesinde, tatilde bazı kişilerin daha bulunduğunu, Gülibrahimoğlu ve yanındaki kişilerin özel bir odaya geçerek kumara devam ettiklerini anlattı. Tatilde kimseyi fuhşa teşvik etmediğini savunan Görgüzel, "Dönüşte bindiğim uçağın Ekrem İmamoğlu'nun kullanmış olduğu özel jet olduğunu çok sonradan öğrendim. Zaten bu uçağın İmamoğlu'nun özel jeti olduğunu bilseydim kullanmazdım" dedi.

"BU UÇAKTA KESİNLİKLE UYUŞTURUCU KULLANMADIM"

Uçaktaki kapalı odaya girmediğini söyleyen Görgüzel, para ve uyuşturucuyla ilgili konuşmaların üzerinden çok zaman geçtiği için ayrıntıları hatırlamadığını belirterek, "Bu uçakta kesinlikle uyuşturucu kullanmadım" ifadesini kullandı. Görgüzel ayrıca, uçakta bazı genç kadınların arka odaya sık gidip geldiğini gördüğünü, "Yazık değil mi, kendinizi kullandırıyorsunuz" diyerek uyardığını, bu kişilerin kim tarafından gönderildiğini bilmediğini savundu.

Görgüzel, "Fuhuş için aracılıkta da bulunmadım. Aksine bu genç kızlara 'Sizin burada ne işiniz var' dedim" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI

Gündeme bomba gibi düşen bu olayın yankıları sürerken ifadesi sırasında Selen Görgüzel'e gösterilen fotoğraf kareleri ortaya çıktı. Fotoğraf karelerinde Görgüzel'in bir hayli neşeli olduğu gözlendi.

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderilmişti. Savcılık, Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam, Burak Fahri Yön ile Ceren Alper'i, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etmişti. Şüpheliler Nilüfer Batur Tokgöz ve Selen Görgüzel hakkında ise adli kontrol talep edilmişti. Sulh ceza hakimliğince Tarım, Sağlam ve Alper'in tutuklanmasına karar verilirken Yön, Tokgöz ve Görgüzel hakkında ise adli kontrol tedbirine hükmedilmişti.

    Yorumlar (12)

  • hk123456 hk123456:
    Siyaset ve Sanatta seviye hiç bir tarihte bu kadar düşmemişti bu nedir arkadaş uçağına binmiş te arabasını sürmüştü şimdi gündem bu değil yaaww son daakka bırak bunları magazin programları konuşsun söylesin Etrafımız yangın komşularımızla çatışma var savaş var ülkede geçim sıkıntısı var emekli aç asgari ücretli aç herşey almış başını gidiyor bunları konuş haber yap 42 33 Yanıtla
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    ekonomi eğitim sağlık diyen yok. İlk başta ver yetkiyi dediler tek adam olsun dediler. tek adam olmasına rağmen gene başkası suclu 20 23
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    NE ZAMAN İBRE İMAMOĞLUNA DÖNÜYOR YOK GEÇİM DERDİ YOK SAVAŞ VAR 10 1
  • Vakkas Can Vakkas Can:
    sadece gündem değiştirme başka birşey yok satanlar deyilde icenlermi suçlu 29 38 Yanıtla
  • Szka788304 Szka788304:
    heryerden çıkıyor yilanoğlu 39 24 Yanıtla
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    ekonomi ? 21 18
    Szka788304 Szka788304:
    mustafa sana ekonomi diyenler katrilyon konser verdi parise içmeye gitti halkın parası ile kıyamet kopsa ekonomi diyen sen bir ülkede ekonomi neden bozulur ? mesela on Bir şehrimizde büyük deprem olursa pandemiden çıkmış bir ülkede 11 6
  • Szka788304 Szka788304:
    paris alkoliği halkın parası ile pariste mekan tuttu bir uçak dolusu insana belediyeye fatura etti sonra halka ekonomi dediler 25 14 Yanıtla
  • Yüksel Anlaş Yüksel Anlaş:
    son dakika böyle tarz haberlerin varsa doğruluğu veya böyle bir durum olmadığı gibi gibi durumlarda yalan haber ve doğruluğu ispatlanmamış sadece magazinsel veyahut iftiraya yönelik paylaşım yaptıysanız eğer vatandaştan vs ilgili kişilerden özür dikeyecekmisiniz? Dünya yangın yerine dönmüş senin haber diye doğruluğu teyid edilmemiş paylaşımına bi bak !!! 15 16 Yanıtla
