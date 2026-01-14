İfadesinde \'\'İmamoğlu\'nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim\'\' dedi! Fotoğraflar ortaya çıktı

İstanbul'da, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra "fuhuş" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Selen Görgüzel'in savcılık ifadesinde yer alan "özel uçak" detayı dikkat çekti. Görgüzel'e ifadesi sırasında şüpheli Rabia Karaca ile özel uçakta çekilmiş fotoğrafın gösterildiği, Görgüzel'in de Kıbrıs tatilinin ardından bu uçağa bindiğini söylediği öğrenildi.

"EMEL MÜFTÜOĞLU GÖNDERDİ" İDDİASI

Görgüzel, söz konusu Kıbrıs tatiline kendisini Emel Müftüoğlu'nun gönderdiğini öne sürdü. İfadesinde Müftüoğlu'nun kumar oynamak için, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasının firari sanığı" olarak anılan Murat Gülibrahimoğlu'ndan casino çipi aldığını ileri süren Görgüzel, Gülibrahimoğlu ile Müftüoğlu'nun yüksek miktarlarda kumar oynadıklarını iddia etti.

"İMAMOĞLU'NUN KULLANDIĞI ÖZEL JET OLDUĞUNU BİLSEYDİM..."

Görgüzel ifadesinde, tatilde bazı kişilerin daha bulunduğunu, Gülibrahimoğlu ve yanındaki kişilerin özel bir odaya geçerek kumara devam ettiklerini anlattı. Tatilde kimseyi fuhşa teşvik etmediğini savunan Görgüzel, "Dönüşte bindiğim uçağın Ekrem İmamoğlu'nun kullanmış olduğu özel jet olduğunu çok sonradan öğrendim. Zaten bu uçağın İmamoğlu'nun özel jeti olduğunu bilseydim kullanmazdım" dedi.

"BU UÇAKTA KESİNLİKLE UYUŞTURUCU KULLANMADIM"

Uçaktaki kapalı odaya girmediğini söyleyen Görgüzel, para ve uyuşturucuyla ilgili konuşmaların üzerinden çok zaman geçtiği için ayrıntıları hatırlamadığını belirterek, "Bu uçakta kesinlikle uyuşturucu kullanmadım" ifadesini kullandı. Görgüzel ayrıca, uçakta bazı genç kadınların arka odaya sık gidip geldiğini gördüğünü, "Yazık değil mi, kendinizi kullandırıyorsunuz" diyerek uyardığını, bu kişilerin kim tarafından gönderildiğini bilmediğini savundu.

Görgüzel, "Fuhuş için aracılıkta da bulunmadım. Aksine bu genç kızlara 'Sizin burada ne işiniz var' dedim" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI

Gündeme bomba gibi düşen bu olayın yankıları sürerken ifadesi sırasında Selen Görgüzel'e gösterilen fotoğraf kareleri ortaya çıktı. Fotoğraf karelerinde Görgüzel'in bir hayli neşeli olduğu gözlendi.

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderilmişti. Savcılık, Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam, Burak Fahri Yön ile Ceren Alper'i, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etmişti. Şüpheliler Nilüfer Batur Tokgöz ve Selen Görgüzel hakkında ise adli kontrol talep edilmişti. Sulh ceza hakimliğince Tarım, Sağlam ve Alper'in tutuklanmasına karar verilirken Yön, Tokgöz ve Görgüzel hakkında ise adli kontrol tedbirine hükmedilmişti.