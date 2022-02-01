İki parti arasındaki gerginlik yükseldi! HDP'li Sancar'dan İYİ Parti'ye ağır sözler: Kendini muhalefet sayan bir parti - Son Dakika

"Hain" sözleriyle gündem olan çocuk ilk kez konuştu! Kılıçdaroğlu'na mesajı var

İYİ Parti ile HDP arasında zaman zaman yaşanan gerginlikler, kamuoyu tarafından biliniyordu. Ancak iki parti arasındaki gerginlik bu sefer had safhaya ulaştı. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin grup toplantısında İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'ın HDP'nin kapatılmasına yönelik sözlerine yanıt verdi.

"KENDİNİ MUHALEFET SAYAN BİR PARTİ"

Sancar, HDP'nin kapatılması gerektiğini savunan ve "yargının en doğru kararı vereceğini" söyleyen İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'ın sözlerine göndermede bulunarak, "HDP'ye gelince, hukukun işlediğini, meseleyi adalete bırakmak gerektiğini söyleyenlere uyarıda bulunuyorum. 'Yargı her alanda iktidarın sopasıdır' diyen bir parti, kendini muhalefette sayan bir parti, iş HDP'ye gelince adil yargıdan ve yargı sonucunu beklemekten söz ediyor. Bu nasıl yaman çelişki?" ifadelerini kullandı.

2016 HATIRLATMASI YAPTI

Sancar, partisinden bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle ilgili olarak ise, "İktidarın bu zihniyeti ile birlikte yürümeyi marifet sanan ve sayan 'muhalefet' güçleri de var. Dilerim ve umarım, muhalefet 2016'dan gerekli dersleri çıkarmış olsun, 2016'daki operasyonun yol açtığı tahribatların farkında olsun" dedi.

4 KASIM 2016'DA NE OLMUŞTU?

HDP Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın da aralarında olduğu çok sayıda HDP'li siyasetçi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.