İkinci Tur Görüşmeler İçin Teklif: 2 Haziran - Son Dakika
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Politika

İkinci Tur Görüşmeler İçin Teklif: 2 Haziran

İkinci Tur Görüşmeler İçin Teklif: 2 Haziran
28.05.2025 20:10
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Lavrov, Ukrayna'ya 2 Haziran'da İstanbul'da ikinci tur müzakereleri yapma teklifinde bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna tarafına ikinci tur görüşmelerin 2 Haziran'da İstanbul'da yapılmasını teklif ettiklerini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya-Ukrayna müzakerelerinde Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy'nin Ukrayna'ya ikinci tur görüşmeler için yer ve tarih teklifi yaptıklarını duyurmasının ardından açıklamada bulundu. Lavrov, Ukrayna tarafına ikinci tur görüşmelerin 2 Haziran'da İstanbul'da yapılmasını teklif ettiklerini açıkladı. Lavrov, "Anlaştığımız üzere Rusya tarafı, krizin kök nedenlerinin kalıcı şekilde aşılmasına dair tüm yönlerdeki pozisyonumuzu ortaya koyan ilgili memorandumu hazırladı. Vladimir Medinskiy başkanlığındaki heyetimiz, önümüzdeki pazartesi günü (2 Haziran) İstanbul'da yenilenen ikinci tur doğrudan görüşmeler sırasında bu memorandumu Ukrayna heyetine sunmaya ve gerekli açıklamaları yapmaya hazırdır" dedi.

Tüm tarafların yeni tur görüşmelere destek vermesini umduklarını aktaran Lavrov, "Barış sürecinin başarısı için sözde değil özde çaba sarf eden herkesin İstanbul'da Rusya-Ukrayna doğrudan görüşmelerinin yeni turunun yapılmasını desteklemesini bekliyoruz" dedi.

Rusya, Ukrayna'dan yanıt bekliyor

Medinskiy, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Ümerov'u aradığını ve Ukrayna tarafında ikinci tur görüşme için tarih ve yer önerisini sunduğunu açıklamıştı. Ukrayna ile ikinci tur görüşmeye hazır olduklarını vurgulayan Medenskiy, "Altını çiziyorum: orada, derhal, muhtemel ateşkesin anlaşmasına dair her bir maddeyi somut ve esaslı şekilde görüşmeye başlamaya hazırız. Ukrayna tarafı istişare etmek üzere bir araya geldi. Görüşmelerin uzadığı anlaşılıyor. Onaylarını bekliyoruz ve belirlediğimiz tarihte, önümüzdeki günlerde yüz yüze gelip uzun vadeli barış ve insan hayatının kurtarılması adına çalışmaya başlamaya hazırız" demişti.

Rusya ve Ukrayna, 2022'den bu yana ilk yüz yüze görüşmelerini 16 Mayıs tarihinde İstanbul'da gerçekleştirmişti. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Sergey Lavrov, Diplomasi, İstanbul, Politika, Ukrayna, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Politika İkinci Tur Görüşmeler İçin Teklif: 2 Haziran - Son Dakika

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