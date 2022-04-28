İl Başkanı Yıldırım öğrencilere kendi elleriyle sahur yemeği yaptı - Son Dakika
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İl Başkanı Yıldırım öğrencilere kendi elleriyle sahur yemeği yaptı

28.04.2022 10:23
İl Başkanı Yıldırım öğrencilere kendi elleriyle sahur yemeği yaptı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, öğrenci evinde mutfağa geçip öğrencilere kendi elleriyle sahur yemeği yaptı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, öğrenci evinde mutfağa geçip öğrencilere kendi elleriyle sahur yemeği yaptı.

Gençler ve öğrencilerle her platformda bir araya gelen Başkan Yıldırım, sahuru üniversite öğrencileri ile birlikte yaptı. Şeyh Edebali Üniversitesi'nde eğitim öğretim gören öğrencilerin evlerine konuk olan Başkan Yıldırım, öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilere kendi elleri ile menemen yapan Başkan Yıldırım, öğrencilerden tam not aldı.

Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ve renkli anların yaşandığı sahur programında Başkan Yıldırım, sahur bereketini öğrencilerle birlikte yaşadı. Öğrencilerle birlikte sahur yapmak için kolları sıvayan Başkan Yıldırım, kendisinin de çok sevdiği, öğrenci evlerinin vazgeçilmez yemeği menemen yaptı. Nazik misafirperverlikleri için öğrencilere teşekkür eden, İl Başkanı Yıldırım, "Ailelerinden uzakta eğitim gören bütün öğrenci kardeşlerimiz bizim emanetimiz. Emanete her daim sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ramazan ayının bereketi sahurda, sahurun bereketi de öğrenci kardeşlerimizin sofralarındadır. Sahurdan büyük bir mutluluk duydum. Muhabbetleriyle sahurumuzu şenlendiren genç kardeşlerime teşekkür ediyorum. Sofralarımızın bereketi daim olsun" dedi. - BİLECİK

İl Başkanı Yıldırım öğrencilere kendi elleriyle sahur yemeği yaptı
İl Başkanı Yıldırım öğrencilere kendi elleriyle sahur yemeği yaptı
İl Başkanı Yıldırım öğrencilere kendi elleriyle sahur yemeği yaptı

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Şeyh Edebali Üniversitesi, Üniversite, Bilecik, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İl Başkanı Yıldırım öğrencilere kendi elleriyle sahur yemeği yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İl Başkanı Yıldırım öğrencilere kendi elleriyle sahur yemeği yaptı - Son Dakika
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