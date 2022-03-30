İl Başkanı Yıldırım, Pazaryeri'nde çeşitli ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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İl Başkanı Yıldırım, Pazaryeri'nde çeşitli ziyaretlerde bulundu

30.03.2022 11:44
İl Başkanı Yıldırım, Pazaryeri'nde çeşitli ziyaretlerde bulundu

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Pazaryeri'nde gerçekleştirdiği ziyaretler çerçevesinde esnafla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Pazaryeri'nde gerçekleştirdiği ziyaretler çerçevesinde esnafla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Gerçekleşen ziyarette ilk olarak Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i ve Kaymakam Ferhat Altay'ı makamında ziyaret eden Yıldırım'a, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan ve partinin yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. Ziyaretlerin ardından Pazaryeri esnafı ile bir araya gelen İl Başkanı Yıldırım, vatandaşlarla sohbet ederek, sorunlarını dinledi. Vatandaşlar ise ziyaretlerden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Yıldırım'a ve beraberindekilere teşekkürlerini iletti. İl Başkanı Yıldırım, ziyaretler sırasında yaptığı açıklamada, "AK Parti olarak en önemli amacımız her zaman vatandaşımızın yanında olmak, dertleriyle dertlenmek, hizmetlerini görmektir. AK Parti işte bu şiarla 18 yıldır halkın teveccühüne mazhar olmuş tek partidir" dedi. - BİLECİK

İl Başkanı Yıldırım, Pazaryeri'nde çeşitli ziyaretlerde bulundu
İl Başkanı Yıldırım, Pazaryeri'nde çeşitli ziyaretlerde bulundu
İl Başkanı Yıldırım, Pazaryeri'nde çeşitli ziyaretlerde bulundu

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Zekiye Tekin, Pazaryeri, AK Parti, Bilecik, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İl Başkanı Yıldırım, Pazaryeri'nde çeşitli ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


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