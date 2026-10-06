İl Müftüsü Kadir Koçak görevine başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İl Müftüsü Kadir Koçak görevine başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İl Müftüsü Kadir Koçak görevine başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van İl Müftülüğü görevine atanan Kadir Koçak, düzenlenen devir teslim töreniyle görevine başladı.

Van İl Müftülüğü görevine atanan Kadir Koçak, düzenlenen devir teslim töreniyle görevine başladı.

Van İl Müftülüğünde düzenlenen törene, il müftü yardımcıları, şube müdürleri ve müftülük personeli katıldı. Törende, İl Müftü Vekili ve Müftü Yardımcısı Ömer Sever, görevi Van'ın yeni İl Müftüsü Kadir Koçak'a devretti. Görevi devralan Müftü Kadir Koçak, Van'da görev yaptığı süre boyunca önemli hizmetlerde bulunan eski İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık'a teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş'a atama dolayısıyla şükranlarını sunan Koçak, görevi bir makamdan ziyade sorumluluk ve emanet olarak gördüğünü belirtti.

Van'ın tarihi, kültürü ve medeniyet birikimiyle önemli şehirlerden biri olduğunu ifade eden Koçak, din hizmetlerinin daha nitelikli ve toplumun farklı kesimlerine ulaşacak şekilde yürütülmesi için çalışacaklarını söyledi. Din hizmetlerinin yalnızca camilerle sınırlı olmadığını vurgulayan Koçak, özellikle çocuklar, gençler, kadınlar, aileler ve yaşlılara yönelik çalışmalara ağırlık vereceklerini kaydetti. Koçak; camiler, Kur'an kursları ve diğer din hizmetlerinin toplum hayatında daha etkin bir şekilde yer almasını hedeflediklerini belirterek, sahih dini bilginin vatandaşlara ulaştırılması, toplumsal birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi için gayret göstereceklerini ifade etti.

Devir teslim töreni, yapılan duanın ardından karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
PolitikaVanSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördükleri karşısında dehşete düştü Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördükleri karşısında dehşete düştü
Adapazarı’nda meydanda darp edilen genç kızı babası ve vatandaşlar kurtardı Adapazarı'nda meydanda darp edilen genç kızı babası ve vatandaşlar kurtardı
Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı Bakan Gürlek noktayı koydu Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı? Bakan Gürlek noktayı koydu
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF’ye paraları iade etti Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF'ye paraları iade etti
15:48
Ederson için Kadıköy’de izdiham Kuyruğun sonu görünmedi
Ederson için Kadıköy'de izdiham! Kuyruğun sonu görünmedi
15:30
Başakşehir’deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
Başakşehir'deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
14:58
TFF’de kazan kaynıyor Mevlüt Aktan istifa edip yönetime rest çekti
TFF'de kazan kaynıyor! Mevlüt Aktan istifa edip yönetime rest çekti
14:21
Tabancayı doğrultup “Bu bir soygundur“ dedi, aldığı cevapla kaçtı
Tabancayı doğrultup "Bu bir soygundur" dedi, aldığı cevapla kaçtı
14:08
ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek
ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek
14:08
Meclis’e kanun teklifi sunuldu 6 meslek gurubuna daha yeşil pasaport geliyor
Meclis’e kanun teklifi sunuldu! 6 meslek gurubuna daha yeşil pasaport geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 15:54:57. #7.12#
SON DAKİKA: İl Müftüsü Kadir Koçak görevine başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei