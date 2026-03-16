İlber Ortaylı İçin Son Veda

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'da vefat eden ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın cenaze törenine katıldı. Çelik, "Türkiye'ye karşı yapılan kara propagandalarda, özellikle Ermeni meselesiyle ilgili ilmiyle, irfanıyla son derece önemli bir duruş sergiledi" dedi.

İstanbul'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın cenazesine katılan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, cenazeden sonra açıklamalarda bulundu. Ortaylı'nın Türkiye'ye karşı yapılan kara propagandalara karşı çok önemli bir duruş sergilediğini belirten Çelik, "Bugün çok büyük bir alimi, ülkemizin yetiştirdiği çok büyük bir değeri toprağa veriyoruz. Bugün ona son vazifemizi yapmaya geldik. Kendisinin ilminden, büyük değerlerinden öğrenciliğimizden beri istifade ediyoruz. Öğrencilik yıllarımızdan beri kendisinin kitaplarını okuduk, konferanslarını dinledik. Daha sonra hep beraber bütün Türkiye televizyon programlarını dinledi, izledi kendisini. ve tarihimizle barışmamızda, geçmişimizi tanımamızda, kimliğimizi tanımamızda öncülerin başındaydı. Türkiye'deki pek çok yanlışın düzeltilmesinde, milletimizin değerleriyle yeniden buluşmasında, önümüze çıkarılmış sahte tartışmaların, sahte birtakım tespitlerin bertaraf edilmesinde ve yerine doğruların konulmasında çok büyük bir emeği vardır. Gerçekten taziye mesajında da söyledim; kelimenin tam anlamıyla alimdi, kelimenin tam anlamıyla üstattı ve kelimenin tam anlamıyla bir vatan evladıydı. Türkiye'ye karşı yapılan kara propagandalarda, özellikle Ermeni meselesiyle ilgili ilmiyle, irfanıyla son derece önemli bir duruş sergiledi. Memleketimizin değerlerinin korunmasında ilim temelinde, bilimsel temelde, evrensel düzeyde kabul görmüş çalışmalarıyla büyük değerler ortaya koydu" dedi.

Bu topraklarda yetişmiş büyük bir alimi kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını kaydeden Çelik, "Bugün gerçekten çok üzgünüz. Büyük bir alimi, bu toprakların yetiştirdiği büyük bir değeri son yolculuğuna uğurluyoruz. Hep beraber şehadet ettik ki iyi bilirdik. Mezarına Kırım'dan gelen toprak, Gelibolu'dan gelen toprak, Çanakkale'den gelen toprak hep beraber konuldu. Bu bile onun aslında ufkuna buradan edilen bir dua, ufkuna buradan durulan bir selamdı. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla Fatih Camii'nin haziresine defnedilmesi ve burada Fatih'in tanıtılması, Fatih Sultan Mehmet Han'ın evrensel düzeyde doğru algılanması için ortaya koyduğu çabaya da bir hürmet, bir selam olarak bugün hep beraber burada ilim aleminden ilim adamları, tarihçiler, vatandaşlarımız, genç kardeşlerimiz, her kesimden insanın buluştuğu bir cenaze namazıyla kendisini son yolculuğuna uğurluyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Memleket büyük bir değerini, ilim alemi büyük bir alimi ve geçmişlerin 'allame-i küll' dediği büyük bir ilim adamını kaybetti. Gerçekten ta öğrencilik yıllarımızdan beri kitaplarını okuduk, işaret ettiği yerlere baktık ve bundan da büyük bir istifade ettik. Hepimizin bakışının, tarihi anlayışının şekillenmesinde büyük bir rolü oldu. Tabii tarih sadece geçmiş değil, tarih aynı zamanda tarifimiz, aynı zamanda geleceğimiz. O sebeple onların aktüel tartışmalara aktarılmasında, siyasete yol gösterilmesinde, ülkemize dönük bazı saldırıların bertaraf edilmesinde de büyük bir çaba ortaya koydu. Gerçekten çok üzgünüm, gerçekten büyük bir alimi kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Biraz evvel ailesine taziyelerimizi ilettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın, partimizin de ayrıca taziyelerini arz ettik. Tabii burada gözüküyor ki millet kendi değerine sahip çıkıyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL