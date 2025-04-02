İletişim Başkanı Altun: Boykot Girişimleri Akamete Uğratıldı - Son Dakika
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Politika

İletişim Başkanı Altun: Boykot Girişimleri Akamete Uğratıldı

İletişim Başkanı Altun: Boykot Girişimleri Akamete Uğratıldı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, son dönemde yerli sermayeye yönelik başlatılan boykot girişimlerinin milletin dirayeti sayesinde başarısız olduğunu belirtti. Altun, CHP'nin provokatif çağrılarına karşı toplumun sağduyu ile hareket ettiğini vurguladı.

02.04.2025 23:00
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Son dönemde, milli ve yerli sermayemize yönelik planlı ve organize bir şekilde başlatılan sözde 'boykot' girişimleri, aziz milletimizin feraseti ve dirayeti sayesinde akamete uğratılmıştır" dedi.

İletişim Başkanı Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Son dönemde, milli ve yerli sermayemize yönelik planlı ve organize bir şekilde başlatılan sözde 'boykot' girişimleri, aziz milletimizin feraseti ve dirayeti sayesinde akamete uğratılmıştır. Bu kirli kampanya, Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını hedef almış, doğrudan üretimimize, istihdamımıza ve toplumsal huzurumuza kastetmiştir. CHP, uzun süredir içine düştüğü siyasal üretimsizlik krizini, belediye kaynaklarını ve kamu imkanlarını israf ederek yürüttüğü yüksek bütçeli aktivizmle örtmeye çalışmaktadır" ifadelerini kullandı.

CHP yönetiminin ilkesiz sorumsuz bir tavır sergilediğini söyleyen Altun, "Bu bağlamda, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik provokatif çağrılarla 'hayatı durdurma' gibi sorumsuz bir söylemi gündeme taşımıştır. Ancak bu çağrılar karşısında dahi sorumluluk almaktan kaçınan CHP yönetimi, 'Biz yapmıyoruz, gençler yapıyor, biz sadece destekliyoruz' şeklindeki beyanlarla siyaseten ilkesiz, ahlaken sorumsuz bir tavır sergilemiştir. Bu, toplumumuzun her kesimi tarafından ibretle not edilmiştir. Buradan, özellikle bu manipülasyonlara alet edilmek istenen genç kardeşlerimize ve ailelerine seslenmek isteriz, Bu söylemler, sizi öne sürüp işin mali ve hukuki bedeli doğduğunda sizi yüzüstü bırakacak bir anlayışın ürünüdür" dedi.

Boykot çağrılarını halkın boşa çıkardığına dikkati çeken Altun, "Bu ikircikli tutum, gençlerimizi yalnızca araçsallaştırmakta; onları politik bir hesaplaşmanın piyonu haline getirmektedir. Anadolu toprakları, tarih boyunca milletimizin 'hayatını durdurmak' isteyen nice ihanet girişimine sahne olmuştur. Ancak bu aziz millet, her seferinde olduğu gibi bugün de dimdik durarak bu çabaları boşa çıkarmıştır. Kötülüğü bu coğrafyada yaymaya çalışanlar dün başaramadıkları gibi bugün de başaramayacaklar. İnşallah, kıyamete kadar da bu ülkenin birliğine, dirliğine kasteden hiçbir odak hedefine ulaşamayacaktır. Söz konusu boykot girişimi, siyasal acziyet içindeki ana muhalefet partisinin son dönemde yürüttüğü yıkıcı faaliyetlerin yeni bir halkasıdır. Ancak bu girişim de milletimizin vakur duruşu sayesinde bertaraf edilmiştir" açıklamasında bulundu.

Toplumun bugün sağduyu ile hareket ettiğini ve yerli ve milli firmalara sahip çıktığını belirten Altun, şunları kaydetti:

"Toplumumuz, her zaman olduğu gibi bugün de sağduyu içinde hareket etmiş, yerli ve milli firmalarımıza sahip çıkmış, üretimi, istihdamı ve ekonomiyi desteklemeye devam etmiştir. Aziz milletimiz, organize kötülük şebekelerine ve onların içerideki aparatlarına bir kez daha 'yok hükmündesiniz' demiştir. Birlik ve beraberlik içinde, azimle ve kararlılıkla çalışarak daha güçlü bir Türkiye'ye yürüyoruz. Bu yürüyüşü engellemek isteyen her yapıya, her operasyona karşı aynı netlikte ve kararlılıkta cevap vermeye devam edeceğiz. Bu vesileyle, bu büyük dayanışma ruhunu bir kez daha ortaya koyan milletimize şükranlarımızı sunuyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Fahrettin Altun, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika İletişim Başkanı Altun: Boykot Girişimleri Akamete Uğratıldı - Son Dakika

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