İletişim Başkanı Altun: CHP'li siyasetçilerin çirkin iddiaları siyasi tükenmişliklerinin göstergesidir - Son Dakika
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Politika

İletişim Başkanı Altun: CHP'li siyasetçilerin çirkin iddiaları siyasi tükenmişliklerinin göstergesidir

İletişim Başkanı Altun: CHP\'li siyasetçilerin çirkin iddiaları siyasi tükenmişliklerinin göstergesidir

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Tüm uyarılarımıza ve dezenformasyonlarını açık gerçeklerle çürütmemize rağmen bazı CHP'li siyasetçilerin, hakikatle bağdaşmayan, mesnetsiz ve çirkin iddiaları ısrarla dillendirmeleri siyasi tükenmişliklerinin ve çaresizliklerinin açık bir göstergesidir" dedi.

20.04.2025 19:29
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İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Tüm uyarılarımıza ve dezenformasyonlarını açık gerçeklerle çürütmemize rağmen bazı CHP'li siyasetçilerin, hakikatle bağdaşmayan, mesnetsiz ve çirkin iddiaları ısrarla dillendirmeleri siyasi tükenmişliklerinin ve çaresizliklerinin açık bir göstergesidir" dedi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği görev değişimi ile ilgili manipülatif haberler kurgulandığı tespit edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın isimlerinin de geçtiği haberlerdeki sözde diyalog ve iddiaların tamamı hayal ürünüdür. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verdi.

'KAMUOYUNDAN ÖZÜR DİLEMEYE DAVET EDİYORUZ'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin paylaşımını alıntılayarak açıklama yaptı. Altun, "Tüm uyarılarımıza ve dezenformasyonlarını açık gerçeklerle çürütmemize rağmen bazı CHP'li siyasetçilerin, hakikatle bağdaşmayan, mesnetsiz ve çirkin iddiaları ısrarla dillendirmeleri siyasi tükenmişliklerinin ve çaresizliklerinin açık bir göstergesidir. Bu şahıslar, iftiraları ayyuka çıkmasına rağmen kamuoyundan özür dilemek yerine yalan bataklığına daha da çekilmektedirler. Bu sorumsuz tavır, doğrudan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatanımız için büyük bir özveriyle çalışan bakanlarımızı ve ülkemizin kıymetli isimlerini hedef almakta; kamuoyunu yalan ve iftiralarla yönlendirme gayesi taşımaktadır" dedi.

Aziz Türk milletinin, bu kirli algı operasyonlarının ve sistematik dezenformasyon girişimlerinin farkında olduğunu işaret eden Altun, "Bu millet; kimin samimiyetle hizmet ettiğini, kimin iftira ve karalama siyasetinde boğulduğunu çok iyi bilmektedir. Biz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda, ifsada değil inşaya, yıkıma değil yapıya odaklanan anlayışla yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Hiçbir karalama kampanyası bizi yolumuzdan alıkoyamayacaktır. Bu iftiraları dillendirenleri kamuoyunu yanıltmaktan vazgeçmeye ve açık bir şekilde kamuoyundan özür dilemeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Fahrettin Altun, Dezenformasyon, Politika, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika İletişim Başkanı Altun: CHP'li siyasetçilerin çirkin iddiaları siyasi tükenmişliklerinin göstergesidir - Son Dakika

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