İletişim Başkanı Duran: "29 Ekim 1923, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir" - Son Dakika
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İletişim Başkanı Duran: "29 Ekim 1923, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir"

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İletişim Başkanı Duran: "29 Ekim 1923, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir"
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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "29 Ekim 1923, aziz milletimizin istiklal ve istikbaline sahip çıkarak bağımsızlığını milli iradeyle taçlandırdığı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "29 Ekim 1923, aziz milletimizin istiklal ve istikbaline sahip çıkarak bağımsızlığını milli iradeyle taçlandırdığı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "29 Ekim 1923, aziz milletimizin istiklal ve istikbaline sahip çıkarak bağımsızlığını milli iradeyle taçlandırdığı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. Bugün, Cumhuriyetimizin ilanının 103'üncü yıl dönümünü milletçe büyük bir gururla, heyecanla ve coşkuyla kutluyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Cumhuriyetimizin köklü birikiminden aldığı güçle her alanda büyük atılımlar gerçekleştirmektedir. Savunma sanayiinden teknolojiye, enerjiden ulaştırmaya, üretimden diplomasiye kadar pek çok alanda elde edilen kazanımlar, tam bağımsız ve güçlü Türkiye idealimizin somut birer göstergesidir. Ülkemiz, milli imkan ve kabiliyetlerini geliştirirken uluslararası alanda da etkinliğini artırmakta, bölgesel ve küresel meselelerde söz sahibi olan güçlü bir aktör olarak öne çıkmaktadır. Bugün bizlere düşen en büyük sorumluluk, Cumhuriyetimizin temelinde yer alan bağımsızlık ruhunu ve milli birlik şuurunu gelecek nesillere taşımaktır. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda her alanda daha güçlü, daha müreffeh ve daha bağımsız bir Türkiye için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla, gazilerimizi şükranla yad ediyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Burhanettin DuranPolitika29 EkimSon Dakika

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