İletişim Başkanı Duran'dan Menderes ve bakanlarının idamlarının 65. yılına ilişkin paylaşım:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, idam edilişlerinin 65. yılında Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı rahmet ve saygıyla andı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, millet iradesine vurulan 27 Mayıs darbesinin ardından hukukun ve adaletin hiçe sayıldığı, sözde yargılamalar sonucunda idam edilen Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı rahmetle ve saygıyla yad ettiğini belirtti.

27 Mayıs'ın ardından yaşanan bu acı sürecin demokrasi tarihinde derin yaralar bıraktığını vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Menderes'in, Zorlu'nun ve Polatkan'ın aziz hatıraları aradan geçen 65 yıla rağmen milletimizin gönlünde yaşamaya devam etmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin iradesini savunmayı ve demokratik kazanımlarımızı korumayı sürdüreceğiz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."