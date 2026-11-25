İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Abdullah Finans Merkezi'ne yönelik yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Abdullah Finans Merkezi'ne yönelik yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Suudi Arabistan'ın güvenliğini, egemenliğini ve sivilleri hedef alan bu saldırılar, tüm bölgenin barış ve istikrarına yönelik bir tehdittir. Gerilimi tırmandıran ve çatışma alanlarını genişleten her türlü eylem, bölgesel barışın tesisi ve kalıcı istikrarın sağlanmasının önünde ciddi bir engel teşkil etmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta vurguladığı üzere, bölgemizin geleceği çatışmalar üzerine değil diyalog, diplomasi, karşılıklı güven ve iş birliği temelinde inşa edilmelidir. Türkiye, dost ve kardeş Suudi Arabistan'ın güvenliğini ve istikrarını desteklemeye, Suudi Arabistan'la güçlü bir dayanışma içinde olmaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi.