İletişim Başkanı Duran, Özdemir Bayraktar için 5. yıl anma mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ı vefatının beşinci yılında rahmetle andı.

Duran, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Milli Teknoloji Hamlemizin öncü isimlerinden, ömrünü Türkiye'nin tam bağımsızlığına adayan Özdemir Bayraktar'ı vefatının 5. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla anıyorum. Kıymetli büyüğümüz Özdemir Bayraktar, inancı, azmi ve ülkemizin savunma sanayisine kazandırdıklarıyla ardında gelecek nesillere ilham verecek büyük bir miras bıraktı. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."