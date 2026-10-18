İletişim Başkanı Duran, Özdemir Bayraktar için 5. yıl anma mesajı yayımladı

İletişim Başkanı Duran, Özdemir Bayraktar için 5. yıl anma mesajı yayımladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ı vefatının beşinci yılında rahmetle andı. Duran, NSosyal mesajında Bayraktar'ın savunma sanayisine kazandırdıklarıyla gelecek nesillere ilham verecek miras bıraktığını belirtti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ı vefatının beşinci yılında rahmetle andı.
Duran, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:
"Milli Teknoloji Hamlemizin öncü isimlerinden, ömrünü Türkiye'nin tam bağımsızlığına adayan Özdemir Bayraktar'ı vefatının 5. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla anıyorum. Kıymetli büyüğümüz Özdemir Bayraktar, inancı, azmi ve ülkemizin savunma sanayisine kazandırdıklarıyla ardında gelecek nesillere ilham verecek büyük bir miras bıraktı. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."
Kaynak: AA
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