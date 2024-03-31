İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen mahalli idareler seçimi ile ilgili saat 00.30'da AK Parti Genel Merkezi'nde vatandaşlarımıza hitap edecektir." - ANKARA
Son Dakika › Politika › İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçlarıyla ilgili konuşacak - Son Dakika
CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, elde edilen seçim sonuçlarının herkesin başarısı olduğunu söyleyerek Türkiye'de önemli bir mesaj verildiğini belirtti. Özdemir, Nilüfer'in kazandığını ifade etti.
AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından yaptığı açıklamada, halkın iradesine saygının önemine vurgu yaparak, belediye başkanlarını tebrik etti ve Kayseri'ye hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.
Yozgat'ta resmi olmayan sonuçlara göre seçimi Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan adayı Kazım Arslan kazandı. Arslan, seçim zaferini kutlayarak yeni dönemin başlayacağını ve tüm Yozgatlılara hizmet edeceğini belirtti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarını takip etmek için parti genel merkezine geldi. Akşener, gece yarısı genel merkezden ayrılırken herhangi bir açıklama yapmadı.
31 Mart Yerel seçimlerin tamamlanması ile kesin olmayan sonuçlara göre Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığını Sami Er kazandı.
Elazığ Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Şahin Şerifoğulları, zaferin Elazığ'ın birliği ve beraberliği olduğunu belirtti. Şerifoğulları, önümüzdeki beş yıl boyunca şehri daha yaşanabilir ve gelişmiş bir düzeye taşımak için çalışacaklarını söyledi.
31 Mart seçimlerinde CHP'nin adayı Turgay Sevindi, Amasya Belediye Başkanı seçildi. Sevindi, partililerle birlikte seçim galibiyetini kutladı ve Amasya'ya güzel günlerin geleceğini söyledi.
Muğla'nın Datça ilçesinde CHP adayı Aytaç Kurt, kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi. Kurt, seçim bürosu önünde karşılandıktan sonra Cumhuriyet Meydanı'nda kalabalığa hitap etti.
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, resmi olmayan sonuçlara göre güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi. Destekçileriyle birlikte Beşkaza Meydanı'nda kutlama yaptı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından CHP Genel Merkezi'nde yaşanan sevinci sosyal medya hesabından paylaştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sandıklardan gelen olumlu haberleri; CHP Genel Başkan Yardımcıları, Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, milletvekilleri ve Genel Merkez çalışanları ile beraber kutladı.
ABD Kongresi Senato Dış ilişkiler Komitesi Üyesi Chris Van Hollen, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik, 'ABD Başkanı'na parmak göstermeye devam ettiği bir durumda biz (ona) daha fazla bomba gönderiyoruz ve bu hiç mantıklı değil.' dedi. Van Hollen, Netanyahu'nun Gazze'ye insani yardımları engellemesine rağmen İsrail'e daha fazla bomba gönderilmesini eleştirdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Bugün elde ettiğimiz başarının en önemli mesajı şudur: CHP artık başının üzerindeki görünmez yüzde 25’lik tavanı söz verdiğimiz gibi kırmıştır, tuzla buz etmiştir. TRT'nin bize yaptığı onca haksızlığa, adaletsizliğe karşın onlara bir sürprizimiz var, demiştim. Onlara sürprizim 1977’den beri ilk kez, TRT ekranlarında CHP’nin şu anda birinci parti olmasıdır. Bu seçimlerde, hiçbir siyasi partiyle ittifak kurulmadığı halde CHP’nin gücü ve seçmenin vicdanının sandıkta kurduğu Türkiye İttifakı, 2019 başarısını daha da büyütmüştür” dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?