İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika
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Politika

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İsrail'e Sert Tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun\'dan İsrail\'e Sert Tepki
29.05.2025 11:17
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İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye olarak akan masum kanının durması için uluslararası camiada tüm kapasitemizle çalışmaya devam edecek, vahşi İsrail terörünün sorumlusu katillerin er ya da geç uluslararası hukuk önünde hesap vermesi için girişimlerimizi artırarak sürdüreceğiz" dedi.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye olarak akan masum kanının durması için uluslararası camiada tüm kapasitemizle çalışmaya devam edecek, vahşi İsrail terörünün sorumlusu katillerin er ya da geç uluslararası hukuk önünde hesap vermesi için girişimlerimizi artırarak sürdüreceğiz" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde insani yardım çalışanlarına gerçekleştirdiği saldırıya tepki gösterdi. Altun, "Genç, yaşlı, çocuk, kadın demeden Gazze'de sistematik katliamlarına devam eden, soykırım derecesinde terör estiren Siyonist İsrail yönetimi, halkına bir lokma ekmek, bir yudum su ulaştırmaya çalışan masum yardım gönüllülerine de bomba yağdırıyor. İnsanlıktan çıkmış bir anlayışla masum insanları açlığa, susuzluğa mahkum eden bu caniliği en güçlü şekilde lanetliyor, insanlığı bu vahşete karşı daha yüksek ses çıkarmaya, daha somut adımlar atmaya davet ediyoruz. Şehit olan genç yardım gönüllülerine Allah'tan rahmet, İHH'ye başsağlığı diliyorum. Türkiye olarak akan masum kanının durması için uluslararası camiada tüm kapasitemizle çalışmaya devam edecek, vahşi İsrail terörünün sorumlusu katillerin er ya da geç uluslararası hukuk önünde hesap vermesi için girişimlerimizi artırarak sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika

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