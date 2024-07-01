İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriyeli sığınmacılar üzerinden olumsuz hava oluşturulmaya çalışılan provokasyonları takip ediyor - Son Dakika
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Politika

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriyeli sığınmacılar üzerinden olumsuz hava oluşturulmaya çalışılan provokasyonları takip ediyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyada yayılan asılsız iddialar ve manipüle edilmiş bilgilerle yapılan yalan haberlere karşı devletin ilgili birimleriyle koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Altun, vatandaşlardan asılsız haberlere prim vermemelerini ve güvenilir kaynaklara itibar etmelerini istedi.

01.07.2024 21:26
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Suriyeli sığınmacılar üzerinden kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan olumsuz hava ve gerilimin artışına sebep olan provokasyonlar yakından takip edilmektedir" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir süredir Suriyeli sığınmacılar üzerinden kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan olumsuz hava ve gerilimin artışına sebep olan provokasyonlar yakından takip edilmektedir. Türkiye düşmanı unsurların başını çektiği bazı mahfillerin kamu düzenini test etmeye dönük provokatif faaliyetlerle ülkemizin huzurunu bozma çabaları, devletimizin tüm unsurlarıyla birlikte özverili çalışmaları sayesinde amacına ulaşamayacaktır" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, "Bu kapsamda özellikle sosyal medyanın birçok platformunda ortaya atılan asılsız iddialara, manipüle edilmiş bilgilerle kasıtlı olarak yapılan yalan haberlere ve vatandaşlarımızı provokasyona sevk edecek tüm dezenformasyon faaliyetlerine karşı devletimizin ilgili birimleri İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmalara destek olmak amacıyla her zaman olduğu gibi asılsız haberlere prim verilmemesi, içeriklerin yayılımında dezenformasyon boyutunun ve ihtimalinin göz önünde bulundurulması ve resmi makamlarımız başta olmak üzere yalnızca güvenilir kaynaklara itibar edilmesi konusunda vatandaşlarımızın hassas davranmasını önemle rica ederiz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriyeli sığınmacılar üzerinden olumsuz hava oluşturulmaya çalışılan provokasyonları takip ediyor - Son Dakika

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