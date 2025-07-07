Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son Kabine toplantısında "Bazı arkadaşlarla son toplantımız olabilir" dediği ve 4 bakanın değiştirileceğine yönelik iddia kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bazı basın yayın organlarında yer alan iddiayı yalanlayan İletişim Başkanlığı "Söz konusu iddialar; herhangi bir somut bilgiye dayanmayan, spekülatif nitelikli ve manipülasyon amaçlı söylemlerdir" açıklamasında bulundu.
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7.07.2025 14:49:04. #7.12#
SON DAKİKA: İletişim Başkanlığı'ndan Kabine değişikliği iddiasına yalanlama - Son Dakika
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