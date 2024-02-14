İlham Aliyev, 5. dönem için göreve başladı - Son Dakika
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Politika

İlham Aliyev, 5. dönem için göreve başladı

İlham Aliyev, 5. dönem için göreve başladı

Azerbaycan'da yapılan erken cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 92,12 oyla kazanan İlham Aliyev, yemin ederek 5. dönem için görevine resmen başladı. Azerbaycan Milli Meclisi'nde düzenlenen yemin törenine bakanlar, milletvekilleri, büyükelçiler ve üst düzey konuklar katıldı. Aliyev, Azerbaycan Anayasası'na bağlı kalacağına, devletin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü koruyacağına, halka liyakatle hizmet edeceğine yemin etti.

14.02.2024 11:07
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Azerbaycan'da 7 Şubat'ta yapılan erken cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 92,12 oyla kazanan İlham Aliyev, yemin ederek 5. dönem için görevine resmen başladı.

Azerbaycan'da 5. kez cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev için Azerbaycan Milli Meclisinde yemin töreni düzenlendi. Bakanlar, milletvekilleri, ülkede görevli büyükelçiler ve üst düzey konukların katıldığı yemin töreni, Azerbaycan Milli Meclisi Genel Kurul Salonu'nda yapıldı. Aliyev, Azerbaycan Anayasası üzerine el basarak, "Cumhurbaşkanlığım süresince Azerbaycan Anayasası'na bağlı kalacağıma, devletin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü koruyacağıma, halkıma liyakatle hizmet edeceğime yemin ederim" dedi.

Azerbaycan milli marşının okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim'e de el basan Aliyev, "Azerbaycan halkının yüzyıllardır oluşturduğu milli ve manevi değerlere ve geleneklere sadık kalacağım, onları her zaman yücelteceğim" dedi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, yemininin ardından başkomutan sıfatıyla Azerbaycan bayrağını öptü. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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