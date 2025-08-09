İlhami Yıldız STK\'larla Bir Araya Geldi

AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, İl Yürütme Kurulu üyeleriyle birlikte, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle kahvaltı programında bir araya geldi.

Program sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Yıldız, "Şehrimizin her kesimiyle istişare etmeye, ortak akılla hareket etmeye büyük önem veriyoruz. Bugün de şehrimize katkı sunan değerli STK temsilcilerimizle bir araya gelerek verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Görüş ve önerileri bizim için çok kıymetli. Ağrı'nın yarınları için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Toplantı boyunca katılımcılar, yerel sorunlar, çözüm önerileri ve şehrin gelişimine yönelik fikirlerini paylaştı. Başkan Yıldız, tüm STK temsilcilerine teşekkür ederek bu birlikteliğin devam edeceğini vurguladı. - AĞRI