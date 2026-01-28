ABD'nin ilk Müslüman kadın kongre üyelerinden Omar'a saldırı - Son Dakika
ABD'nin ilk Müslüman kadın kongre üyelerinden Omar'a saldırı

28.01.2026 13:50  Güncelleme: 13:54
ABD'nin ilk Müslüman kadın kongre üyesi Ilhan Omar, Minneapolis'te düzenlenen bir etkinlikte bir kişinin şırıngalı saldırısına uğradı. Saldırgan gözaltına alınırken, Omar sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

ABD'nin ilk Müslüman kadın kongre üyelerinden biri olan Ilhan Omar, Minneapolis Belediyesi'nde düzenlediği bir etkinlikte konuşması sırasında bir kişinin şırıngalı saldırısına uğradı.

ABD Temsilciler Meclis Üyesi Ilhan Omar, Minneapolis Belediyesi'nde düzenlediği bir etkinlikte saldırıya uğradı. Etkinliğe katılan bir izleyici, konuştuğu sırada Omar'ın üzerine elindeki şırıngayla bilinmeyen bir sıvı püskürttü. Saldırgan polis tarafından gözaltına alınırken Omar konuşmasına devam etti. Omar'ın olayın saldırının ardından herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığı aktarılırken olay yerinde adli tıp incelemesi yapıldığı bildirildi.

Saldırganın 55 yaşındaki Anthony James Kazmierczak olduğu açıklandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Omar, "İyiyim, Ben hayatta kalmayı başarmış biriyim, bu yüzden bu küçük kışkırtıcı beni işimi yapmaktan caydıramaz. Zorbaların kazanmasına izin vermem. Bana destek veren inanılmaz seçmenlerime minnettarım. Minnesota güçlü" ifadelerini kullandı.

Demokrat Partili Ilhan Omar, 2019 yılında ABD Kongresine seçilen Afrika doğumlu ve Somali kökenli ilk siyasetçi olmuştu. Omar, aynı zamanda ABD'nin ilk Müslüman kadın kongre üyelerinden de biri. - MİNNESOTA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
