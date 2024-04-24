İliç Komisyonu Toplandı - Son Dakika
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Politika

İliç Komisyonu Toplandı

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Erzincan İliç ilçesinde meydana gelen altın madeni kazasını araştırmak üzere kurulan İliç Komisyonu toplandı. Komisyon Başkanı Atay Uslu, kazada hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet dileyerek, ailelerine başsağlığı dileklerini iletti. Komisyon, İliç'teki kaza ve diğer kazaların önlenmesi için çalışmalar yapacak ve bütün siyasi partilerin ortak kararıyla kurulduğunu belirtti. Komisyonun çalışma usulleri ise belirlenecek.

24.04.2024 15:35
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İliç Komisyonu toplandı

ANKARA - İliç Komisyonu toplandı.

Erzincan İliç ilçesinde altın madeninde meydana gelen kazayı araştırmak üzere kurulan komisyon toplandı. Komisyon Başkanı Atay Uslu, iki işçiye Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı diledi. Uslu, komisyonun hem İliç'teki kazayı hem de diğer kazaların önüne geçmek için çalışacağına dikkat çekerek, komisyonun bütün siyasi partilerin ortak kararıyla kurulduğunu ifade etti.

Komisyonun çalışma usulleri belirlenecek.

Kaynak: İHA

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