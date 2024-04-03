İlk vaadini yerine getirdi, kapıyı söktürdü
MUĞLA - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerini kazanan CHP'li aday Ali Erdoğan, ilk vaadini yerine getirerek makam kapısını söktürdü.
31 Mart yerel seçimlerinde CHP Köyceğiz Belediye Başkan Adayı olan Ali Erdoğan'ın seçim çalışmalarında vatandaşlara "Vatandaş ile aramda engel olmayacak. Seçilmem durumunda ilk işim makam kapısını söktürmek" sözünü göreve başlamasının ilk günü yerine geçirdi. Erdoğan, belediye girişinde eski Başkan Kamil Ceylan tarafından karşılanarak görevi teslim aldı.
Köyceğiz'in yeni Belediye Başkanı Ali Erdoğan'ı vatandaşlar belediye girişinde karşılarken, göreve başlamasının ilk gününde makam kapısının sökülmesinin ardından Erdoğan, makamına geçti. Kapının sökülme anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Ortaca CHP Belediye Başkanı seçilen Evren Tezcan mazbatasını aldıktan sonra görevi Alim Uzundemir'den teslim aldı. Tezcan, görevi devraldıktan sonra personel ile tanıştı ve Ortaca'nın sosyal belediyecilik anlayışı ile ilerleyeceğini belirtti.
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