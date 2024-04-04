İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz Göreve Başladı

Politika

Mazbatasını alan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, 5 yıllık yeni görev süreleri boyunca çok önemli hizmet ve projelere imza atacaklarını söyledi.

Cumhur İttifakı AK Parti'den İlkadım Belediye Başkanı seçilen İhsan Kurnaz, bugün Samsun Adliyesi'ne gelerek İlçe Seçim Kurulu yetkililerinden mazbatasını aldı. Mazbatasını aldıktan sonra açıklamalarda bulunan Başkan Kurnaz, "105 gün süren bir kampanya yürüttük. Tüm teşkilat ve bana destek herkese şükranlarımızı sunuyorum. İnşallah İlkadım'ı son 5 yılda kaybettiği hizmeti, günleri önümüzdeki 5 yılda hızlı bir şekilde telafi edeceğiz. Yarın da devir teslim töreninin ardından göreve başlayacağız. Necattin Demirtaş Başkan'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim. İnşallah biz daha iyisini yapacağız. O yüzden göreve geldik. Elimizden gelen her türlü gayreti göstererek, İlkadımlı hemşerilerimize hizmet edeceğiz. Hem meclis çoğunluğunun bizde olması hem de Büyükşehir Belediyemizin AK Parti'den olması çalışmalarımızı daha da kolaylaştıracak. Çalışmalarımız daha koordineli olacak, kararlar da daha hızlı çıkacak. Önümüzdeki 5 yılda çok önemli hizmet ve projelere imza atacağımızı düşünüyorum. Avantajlarımızı, vatandaşa hizmet olarak sağlayacağız. Güzel işler yapacağımıza inanıyorum" dedi.

İhsan Kurnaz, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde 55 bin 341 oy (yüzde 32,51) alarak başkan seçilmiş, mevcut Başkan Necattin Demirtaş da 45 bin 232(yüzde 26,57) oyda kalmıştı. - SAMSUN