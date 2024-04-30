İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz Hemşehri Derneklerini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz Hemşehri Derneklerini Ziyaret Etti

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz Hemşehri Derneklerini Ziyaret Etti

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Hemşehri Dernekleri ile bir araya gelerek şehrin zenginliklerini ve kültürünü ortaya çıkaran çalışmaları birlikte gerçekleştireceklerini belirtti.

30.04.2024 14:52  Güncelleme: 14:59
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İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Hemşehri dernekleri, şehrimizin rengidir. Bizler önce Samsunlu, sonra geldiğimiz memleketlerin vatandaşlarıyız. Bizim belediyecilik anlayışımız, İlkadım'da yaşayan her bir vatandaşın derdiyle dertlenmek, çözümün parçası olmak üzerine kurulu" dedi.

Samsun Gümüşhane Dernekler Federasyonu (SAMGÜDEF), İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'ı ağırladı. Dernekler Toplantı Salonu'nda gerçekleşen ziyarette, Başkan İhsan Kurnaz'ı Dernek Başkanı Mustafa Seven ve yöneticileri karşıladı. Dernek yönetimine çalışmalarında başarılar dileyen Başkan İhsan Kurnaz, "Şehrin gözbebeği İlkadım ilçemizde tüm coğrafyadan insanlar var. Herkes değişik yerlerden buraya toplanmış. Sonuçta bu da bizim zenginliğimiz. Bizler de şehrimize hizmet eden tüm kurum ve kuruluşlara yönelik görevlerimizi yerine getiriyoruz. Hemşehri derneklerimizle birlikte, ilçemizin zenginliklerini ve kültürümüzü ortaya çıkaran çalışmaları birlikte gerçekleştireceğiz. Hepimizin ortak paydası İlkadım. Bu noktada ilçemize katkı ve destek veren hemşeri derneklerimizle kardeşlik bağımızı daha da güçlendirmek istiyoruz. Hayatın her alanında birlikte yol yürüdüğümüz sivil toplum kuruluşları, sadece seçim dönemleri kapısı çalınacak yapılar değildir. Bu anlamda hemşehri derneklerimizin yerel yönetime katkısı, katılımı çok önemli" diye konuştu.

"Ortak paydamız Samsun"

Ziyareti nedeniyle Başkan İhsan Kurnaz'a teşekkürlerini sunan SAMGÜDEF Başkanı Mustafa Seven, "Şehrimize tüm gücümüzle hizmet etmeye devam ediyoruz. Şehrimiz adeta ülkemizin bir mozaiği. Burada kardeşlik bağımız oldukça kuvvetli. Bizler bu bağı daha da güçlendirmek istiyoruz. İhsan başkanımız, sağ olsunlar her zaman bizlerin yanında ve destekçimiz oluyor. Bu nedenle kendisine teşekkür ediyoruz. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın" şeklinde konuştu.

Ziyaret programına; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Ersin Kasap, Belediye Meclis üyeleri, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ve teşkilat mensupları da eşlik etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz Hemşehri Derneklerini Ziyaret Etti - Son Dakika

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